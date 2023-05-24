Сумарний ефект залежить від дуже багатьох факторів, зокрема від кількості літаків, їх версії, комплектації, спроможності тощо, а також, від того, яке озброєння буде з ними постачатись.

Винищувачі F-16 значно б допомогли українським військовим в обороні Бахмута і подальшому контрнаступі.

"Насправді, от дивлячись з мого рівня компетенції, наприклад, чисто з тактичного рівня, то F-16 є грандіозно ефективним для подібних операцій для подібних умов. Тобто він значно допоміг би, як і для оборони Бахмута, так і для подальшого контрнаступу", - заявив український пілот із позивним "Джус" в інтерв'ю Українській службі "Голосу Америки".

За словами пілота, за допомогою винищувачів ЗСУ змогли б виконувати багато завдань. Водночас, він зауважив, що звичайно, сумарний ефект залежить від дуже багатьох факторів: кількості самих літаків, яку саме версію літаків буде передано, комплектації, спроможності, обладнання, радарів, інших систем прицілювання.

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"І найголовніше – це те, яке озброєння буде з ними постачатись. Тобто це все дуже велике рівняння, яке має дуже багато змінних і, звісно, ефект від того дуже сильно залежить. Оскільки якщо ти отримуєш, припустимо, мінімальну кількість цих літаків і ну, як завжди в авіації в будь-якій країні, не тільки в Україні, а абсолютно всюди так: якась певна кількість літаків буде проходити обслуговування, певна кількість літаків буде несправною, і тільки якась там обмежена кількість буде робочою", - пояснив пілот.

Він додав, що з мінімальним пакетом досягти грандіозних результатів неможливо.

"Якщо ця поставка буде передбачати дійсно серйозну кількість літаків, із запасом, скажімо, на те, що певна кількість буде несправною, а певна буде обслуговуватись і так далі, то звісно, це даватиме тактичну свободу і можна буде виконувати одразу всі ці завдання. Чи, принаймні певну кількість з них одночасно, і таким чином не давати спокою російським збройним силам, причому як піхоті, так і їхнім військово-космічними силами. І оце все має працювати разом", - зазначив військовий.

Тобто, як продовжив "Джус", лише знаючи, що саме ми отримаємо, в якій кількості, в якій комплектації можна буде розуміти, який це дасть ефект.

"Але, грубо кажучи, навіть мінімальна поставка зробила б дуже багато. Вона зберегла би сотні життів наших воїнів, сотні життів наших цивільних. Тобто все ж таки з тактичної точки зору, я вважаю, що це б дало грандіозний ефект. Але політика є політика. Там трошки інші мірки, тому ми не можемо, скажімо, тактичний рівень зі стратегічним рівнем (порівнювати). Це дуже рідко буває, щоб повністю співпадали бачення. Але в будь-якому разі ми вдячні, що процес запущено і від українського народу, звісно, велика подяка за це", - зауважив український пілот.

Постачання винищувачів Україні

Як повідомляв УНІАН, численні експерти і військові підтверджують, що без повітряної підтримки йти в контрнаступ Україні буде дуже важко.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що надання Україні літаків F-16 стане найкращою інвестицією цього десятиліття у безпеку Європейського континенту.

Також він підкреслив, що надання Україні F-16 та інтеграція протиповітряної та протиракетної оборони України та сусідніх країн ЄС завершить формування інфраструктури мирного європейського неба.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що для ефективного контрнаступу потрібні винищувачі.

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