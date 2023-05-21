Партнери не передаватимуть Україні літаки поштучно.

Західні партнери можуть передати Україні кілька десятків літаків F-16, заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі інформаційного телемарафону.

За його словами, західні партнери не будуть передавати літаки поштучно. Ці літаки будуть передаватися підрозділами. Офіційно підрозділи це щонайменше ескадрилья. В українському варіанті це 12+ літаків.

"Таким чином, кілька десятків літаків може бути передано Україні спочатку для вирішення поточних завдань", - сказав Ігнат.

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Він також нагадав, що в арсеналі радянської техніки України зараз чотири типи основних літаків: СУ-24, СУ-25, МіГ-29 та СУ-27. Ці всі типи літаків може замінити єдиний багатоцільовий літак F-16.

F-16 для України - що відомо

20 травня стало відомо, що США разом з партнерами нарешті почали рухатися в питанні передачі винищувачі F-16 для України. Радник Білого дому з нацбезпеки Джейк Салліван тоді не зміг назвати кількість літаків для України, але заявив, що їх точно не використають у контрнаступі української армії. Цю інформацію підтвердив спікер Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Також речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що коли партнери нададуть Україні винищувачі F-16, наша країна переможе у розвʼязаній Росією війні. Ці літаки стануть на бойове чергування у різних регіонах.

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