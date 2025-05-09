Якщо Кремль і далі ухилятиметься від зупинки бойових дій, нова адміністрація США вперше запровадить санкції проти "друга Володимира".

США та європейські союзники майже узгодили фінальну пропозицію про 30-денне припинення вогню в Україні. У випадку відмови Москви від пропозиції передбачено спільне запровадження нових санкцій. Про це пише Reuters із посиланням на джерело у французькій дипломатичній інституції.

Видання зазначає, що напередодні президент США Дональд Трамп повторив заклик до 30-денного безумовного припинення вогню між Росією та Україною і попередив про можливість запровадження санкцій спільно із партнерами, якщо бойові дії триватимуть.

Україна давно погодилася на цю пропозицію, але Росія намагається ухилятися, зокрема запровадивши в односторонньому порядку триденне припинення вогню з 8 по 10 травня, щоб відзначити 80-у річницю поразки гітлерівської Німеччини. Тепер же Росію поставлять перед остаточним вибором.

Відео дня

"Ми ще не повністю завершили проект, але сподіваємося, що ми перебуваємо на етапі зближення. Упродовж наступних годин або днів може бути оголошено про припинення вогню — або на 30 днів, або поетапне, що наразі все ще обговорюється", – сказало дипломатичне джерело на умовах анонімності.

За словами співрозмовника журналістів, наразі продовжуються дискусії про те, чи слід Україні оголосити одностороннє перемир’я, поставивши Кремль перед фактом, чи все ж варто дати Росії трохи часу, щоб відреагувати на саму пропозицію. Але у будь-якому випадку, якщо Росія відмовиться, проти неї будуть застосовані нові санкції США та ЄС.

Пропозиція 30-денного перемир’я: що треба знати

Як писав УНІАН, у березні США запропонували встановити 30-денне перемир’я між Україною та Росією, щоб на цьому грунті почати переговори про остаточне завершення війни. Цю пропозицію підтримали Україна, а також європейські країни.

Президент України Володимир Зеленський висловив підтримку цій ініціативі, зазначивши, що триденне перемир’я, запропоноване Росією на 9 травня, є недостатнім для досягнення суттєвого прогресу у мирних переговорах. Він наголосив, що модель 30-денного перемир’я є найоптимальнішою, оскільки за кілька днів неможливо ні про що домовитися.

Однак Росія відмовилася підтримати ініціативу про 30-денне припинення вогню, наголошуючи, що будь-яке перемир’я має враховувати російські "територіальні здобутки" та "занепокоєння" Москви. Кремль також висунув низку умов, включаючи зупинку мобілізації в Україні та переозброєння Збройних сил України, а також взаємну відмову від ударів по енергетичній інфраструктурі.

Вас також можуть зацікавити новини: