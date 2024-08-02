За агентами полюють російські спецслужби, намагаючись під прикриттям зайти у групу.

Українські партизани воюють з Путіним на його власній території. Підпільна мережа диверсантів націлена на російську інфраструктуру в Криму та за його межами, пише The Times.

Атеш працює скрізь

Молодий росіянин стурбовано метушився, нервуючи перед побаченням. Він хвилювався не про дівчину, вона була лише прикриттям для його місії. Він думав, як сильно його будуть катувати, якщо його спіймають. Йому було доручено саботувати особистий проект диктатора Володимира Путіна: будівництво нової залізниці через окуповану територію на півдні України для з’єднання Криму з Росією.

У разі завершення будівництва залізниця дозволить Кремлю швидко перекинути війська та важку техніку до Криму по суші, зменшивши залежність від вразливого Керченського мосту.

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Збройні сили України вже почали ізолювати півострів, двічі завдавши удару по мосту, знищивши всі три залізничні пороми, розбивши Чорноморський флот та завдавши ударів по кримських авіабазах.

Будівництво залізниці Путіна, про яке він гучно оголосив у березні, може перешкодити планам Києва зробити півострів непридатним для росіян. Будуються нові ділянки колії, які з’єднають існуючі залізниці з Мелітополя та Бердянська. Коли будівництво буде завершено, залізниця простягнеться понад 500 км від міста Шахти в Ростовській області Росії до Джанкоя в Криму з сотнями кілометрів сполучних колій.

Українські партизани кажуть, що не допустять цього без бою. Кілька місяців тому молодь стала частиною "Атеш" - підпільного руху опору, який боровся з Путіним на окупованій території та за кордоном. Його членів мотивує частково ненависть до Кремля, частково пропозиції грошової винагороди від українських кураторів.

"Ці покидьки вже вбили моїх однокласників і друзів. У моєму районі всі, хто повернувся з війни, або каліки, або алкоголіки", - розповів один з партизанів.

Переживаючи, що його також незабаром відправлять на фронт, чоловік вирішив здійснити превентивну помсту, спаливши життєво важливі релейні коробки вздовж завершених частин залізниці в Ростові.

"Надіслали мені інструкцію, як зробити запальну суміш. Мені прислали точку на карті, в якій коробці і яка залізниця. Злякався, звичайно. Ми всі боїмося бути спійманими ФСБ", – сказав він.

Боєць опору запланував прогулянку зі своїм побаченням у місці поблизу своєї цілі, маючи на меті здійснити операцію на зворотному шляху. Якби його спіймали, думав він, він би сказав, що проводив дівчину. Під час побачення він розвідував місцевість, але дівчина нічого не знала.

На зворотному шляху він поїхав тим же маршрутом, але, подумавши, що за ним стежать, стрибнув у пасажирський поїзд і поїхав. Через кілька днів він спробував ще раз, але знову провалив завдання, його нерви здали. Лише з четвертої спроби росіянину це вдалося.

"Я підійшов до тієї коробки, переконався, що там нікого немає 20 бісових разів. Я намагався зробити це швидко, але я перевірив 20 разів! Я підійшов ближче до коробки. Я залив цю рідину всередину. Тоді я зробив собі стежку, щоб не загорітися. Кинув сірник. Воно горить. Мій адреналін підскочив, і я злетів!", - пригадав партизан.

Хлопець приєднався до армії партизанів-диверсантів, які воюють з Путіним на його території. Деякі з них росіяни, деякі українці, багато кримських татар або нащадки тих, хто був розсіяний радянською імперією в результаті сталінської етнічної чистки Криму в 1944 році.

Ігри з ФСБ

"Атеш" найсильніший у самому Криму, сказав один із координаторів групи, але простягається аж до Єкатеринбурга, за тисячу км від українського кордону.

Координатор брав участь у деяких з найсміливіших рейдів угруповання, включаючи підрив штаб-квартири партії "Єдина Росія" в Новій Каховці минулого літа та вбивство місцевого секретаря партії напередодні фіктивних виборів в окупованих частинах чотирьох українських областей, на які претендує Путін.

"Наші агенти патрулюють залізничні станції, наприклад, у Маріуполі, у Джанкой, який є великим хабом. Росіяни обороняють рубіж за допомогою БТРів, БМП, "Тигрів" в місцях активних будівельних робіт і поблизу залізничних вузлів", - розповів координатор руху.

Група спалила серію релейних коробок, як правило, найм’якших цілей, але минулого року також підірвала ділянки траси в Ростові та Херсоні. У Єкатеринбурзі партизани зруйнували залізницю, якою транспортували боєприпаси північнокорейської артилерії.

За їхніми словами, агенти також можуть коректувати українські авіаудари по цінних цілях. Удар ATACMS 26 липня по авіабазі Саки базувався на наданій ними інформації. Ракети знищили склад боєприпасів, радіолокаційну станцію та систему протиповітряної оборони С-400.

Часто вони викладають відео після нападу. У військовій розвідці України ГУР підтвердили співпрацю з Атеш.

Діяльність угруповання призвела до того, що на них нещадно полювала ФСБ, яка вивертала навиворіт цілі села в пошуках партизанів.

"З моменту останнього нападу російські поліцейські окупаційної адміністрації та ФСБ перевіряють усі села навколо Скадовська. Вони заходили майже в кожну хату, допитували селян і перевіряли їхні телефони на предмет співпраці з партизанами. Частина жителів села взагалі зникла", - сказав координатор руху.

Російська розвідка навіть створила фальшивий телеграм-канал Атеш, щоб спробувати викрити його симпатиків, і неодноразово намагалася проникнути в рух. Організатори групи тримають свою роботу у таємниці, однак спілкуються лише через інтернет.

"Ми не припиняємо з ними спілкування, але намагаємося грати в оперативні розумові ігри", - сказав координатор Атеш, пояснивши, що українська розвідка допомагає їм виявляти потенційних кротів.

"Ми намагаємося надати їм інформацію, ми показуємо, що ми нібито зацікавлені в атаці на деякі чутливі цілі", - додав координатор.

ФСБ настільки відчайдушно хоче проникнути, що іноді виконує завдання для Атеша, щоб продемонструвати свою лояльність.

"Їм не проблема когось прослухати, щось спалити. На наше прохання вони навіть кинули коктейль Молотова у призовний пункт у Криму", - розповів координатор.

Одного разу російська розвідка спробувала заманити оперативників у засідку, прикинувшись незадоволеним солдатом, запропонувавши зустрітися та показати, де знаходиться техніка його підрозділу. Атеш залишив агентів чекати в засідці цілий день, підозрюючи, що вибране місце було так далеко від лінії фронту.

Однак, за словами групи, з Атешем працюють і справжні незадоволені солдати. Один з таких - солдат, який зняв на відео авіабазу Армавір у Росії, а також таємно показав розташування винищувачів і ударних гелікоптерів на злітному полі. Група каже, що у неї також є інформатор ФСБ, який попереджає їх про дії правоохоронних органів проти них.

Кремль доклав чимало зусиль, щоб визнати групу терористами, заарештувавши підлітка, який, як стверджувала прокуратура, готував стрілянину в школі в Криму та оприлюднив свою нібито причетність до Атеш. Росіяни використовували фейковий Telegram-акаунт, щоб заохочувати школяра влаштувати стрілянину, але він у підсумку відмовився.

"Тож вони затримали його і показали у своїх пропагандистських ЗМІ, що Атеш вербує дітей для терору. Ми не ставимо завдання дітям. Це негуманно, і це було б занадто великим ризиком для них", - сказав координатор.

Це не завадило вчителям російських шкіл у Криму інструктувати свої класи проти цієї групи. Один учень таємно записав, як його вчитель розповідає однокласникам: "Зараз у місті можна побачити листівки з пропозицією бути очима Атеш, на чорному фоні з номерами телефонів тощо. Хлопці, це терористична організація, яка оголошує себе партизанами. Тож якщо побачите таку рекламу, зривайте її, викидайте, рвіть на шматки! Вони вербують переважно молодь і вбивають солдатів на території, яка була українською і стала нашою, повернулася до Росії. І вбивають у самій Росії".

Діяльність партизанів Атеш

5 липня партизани руху "АТЕШ" провели диверсію на залізничній гілці, якою росіяни перевозили боєприпаси з Північної Кореї, рух залізничних складів було зупинено.

"Агентам "АТЕШ" вдалося провести успішну операцію на Транссибірській залізничній магістралі під Єкатеринбургом. У результаті було здійснено підрив залізничного полотна, яким здійснювали доставку північнокорейських боєприпасів", - ідеться в повідомленні.

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