Ці військові мали пройти навчання на Заході.

Ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що йому "заблокували" створення підготовленого на Заході корпусу елітних військових. Це, за його словами, сталося в ключовий момент війни.

У статті для The Times посол України у Великій Британії розповів, що наприкінці літа 2022 року існували плани зі створення корпусу десантно-штурмових військ. Однак цей підрозділ так і залишився "тільки на папері" через бюрократичні проблеми.

У публікації Залужний висловив підтримку модернізації української армії, яку проводить президент України Володимир Зеленський. Йдеться про перехід армії на корпусну структуру замість бригадної.

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"Залужний зазначив, що після здобуття незалежності в 1991 році Київ успадкував велику армію чисельністю 780 000 осіб. Однак структура збройних сил залишалася "радянською" і була, за його словами, "абсолютно нездатна" до ведення бойових дій", - ідеться в матеріалі.

За словами Залужного, саме реформи, що зближують українську армію зі стандартами НАТО, допомогли Україні витримати початок повномасштабного наступу РФ. Однією з ключових реформ, яку просував ексголовком, була відмова від жорсткого розмежування між різними видами збройних сил - армією, флотом, ВПС, кіберпростором - на користь спільних операцій.

Після 24 лютого 2022 року командири ЗСУ виявилися перевантаженими і насилу впроваджували подальші зміни в армії, що складалася з понад 100 бригад, які підпорядковувалися кільком оперативно-тактичним групам, кожна з яких відповідала за окремий напрямок.

Тож влітку 2022 року Залужний розпочав перехід до корпусної структури за зразком США та Великої Британії - однак реформа не призвела до створення елітного корпусу десантно-штурмових військ, який, на його думку, був украй потрібен.

"Сама ініціатива була заблокована. Корпус десантно-штурмових військ, який мав розпочати навчання за кордоном, так і залишився тільки на папері", - підкреслив він.

Інші новини про Валерія Залужного

Раніше УНІАН повідомляв, що Залужний назвав два фактори, які визначають переможця в сучасній війні. Він зазначив, що країни повинні уникати війни за всяку ціну через драматичні наслідки, які несе збройний конфлікт. Але якщо уникнути війни неможливо, держава повинна підготувати до битви не тільки військо, а й суспільство.

Крім того, раніше він розповів про те, як зупинити Росію і перемогти. За його словами, тепер перемога на полі бою повністю залежить від можливостей випереджати противника в технологічному розвитку.

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