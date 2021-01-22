У зоні бойових дій на Донбасі снайпер терористів вбив морського піхотинця ЗСУ Отреп'єва Олександра Сергійовича.
Про це повідомляється на офіційній сторінці 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського в Facebook. Читайте такожДоба на Донбасі: зафіксовано сім ворожих обстрілів, вбито українського воїна
"У районі проведення операції Об'єднаних сил, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України, від поранення, несумісного з життям, загинув наш побратим старший матрос Отреп'єв Олександр Сергійович", – йдеться в повідомленні.
Військові висловили співчуття з приводу непоправної втрати його рідним і близьким.
Ситуація на Донбасі: що відомо
У четвер, 21 січня, в районі ООС загинув український військовослужбовець.
Зазначається, що збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню і відкрили вогонь зі снайперської зброї в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід».
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