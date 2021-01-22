Військові висловили співчуття з приводу непоправної втрати його рідним і близьким.

У зоні бойових дій на Донбасі снайпер терористів вбив морського піхотинця ЗСУ Отреп'єва Олександра Сергійовича.

Про це повідомляється на офіційній сторінці 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського в Facebook. Читайте такожДоба на Донбасі: зафіксовано сім ворожих обстрілів, вбито українського воїна

"У районі проведення операції Об'єднаних сил, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України, від поранення, несумісного з життям, загинув наш побратим старший матрос Отреп'єв Олександр Сергійович", – йдеться в повідомленні.

Військові висловили співчуття з приводу непоправної втрати його рідним і близьким.

Ситуація на Донбасі: що відомо

У четвер, 21 січня, в районі ООС загинув український військовослужбовець.

Зазначається, що збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню і відкрили вогонь зі снайперської зброї в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід».

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Автор: Ольга Робейко