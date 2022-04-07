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В Україні проти російський окупантів воюють також і громадяни Росії. Вони вже сформували свій легіон і отримали форму.

Про це повідомляється на сторінці легіону "Свобода Росії" в Твіттері.

"Сьогодні наш легіон, як один з військових підрозділів України, отримав українську польову військову форму і атрибутику легіону "Свобода Росії". Тепер ми будемо воювати за Росію проти режиму Путіна в українській військовій формі з символами нашої нової Росії. За Росію! За волю!",- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Україні і з'явився легіон "Свобода Росії", куди приймають добровольців з числа колишніх російських військових, які виступають проти режиму президента РФ Володимира Путіна.

Як повідомляв УНІАН, 30 березня стало відомо, що за Україну проти російських окупантів зголосився воювати легіон "Свобода Росія", який був сформований з роти (понад 100 осіб) армії РФ, яка добровільно перейшла на український бік. Перші добровольці вже почали індивідуальну попередню підготовку.

У легіоні висловили спільне побажання від усіх добровольців провести перший бій проти "ланцюгових собак режиму Путіна - кадировців".

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