Бійці легіону отримали українську польову військову форму та атрибутику легіону "Свобода Росії".

В Україні проти російський окупантів воюють також і громадяни Росії. Вони вже сформували свій легіон і отримали форму.

Про це повідомляється на сторінці легіону "Свобода Росії" в Твіттері.

"Сьогодні наш легіон, як один з військових підрозділів України, отримав українську польову військову форму і атрибутику легіону "Свобода Росії". Тепер ми будемо воювати за Росію проти режиму Путіна в українській військовій формі з символами нашої нової Росії. За Росію! За волю!",- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Україні і з'явився легіон "Свобода Росії", куди приймають добровольців з числа колишніх російських військових, які виступають проти режиму президента РФ Володимира Путіна.

- Кінець Мордора (@endofmordor) April 6, 2022

Як повідомляв УНІАН, 30 березня стало відомо, що за Україну проти російських окупантів зголосився воювати легіон "Свобода Росія", який був сформований з роти (понад 100 осіб) армії РФ, яка добровільно перейшла на український бік. Перші добровольці вже почали індивідуальну попередню підготовку.

У легіоні висловили спільне побажання від усіх добровольців провести перший бій проти "ланцюгових собак режиму Путіна - кадировців".

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