Українські бійці продовжують контрнаступ.

Збройні сили продовжують контрнаступ в Луганській області. Станом на 29 листопада українська армія звільнила від кремлівських окупантів 13 населених пунктів.

"В даний час деокуповано 13 населених пунктів в Луганській області. Так що незабаром тут необхідно буде провести розмінування, щоб безпечно надавати соціальні послуги жителям і відновлювати роботу базових систем життєзабезпечення", - повідомив перший заступник голови Луганської ОВА Олексій Смирнов.

Місцева влада обговорили стан і проблеми евакуації зі звільнених населених пунктів. Крім того, ведеться робота по формуванню робочих груп для розмінування, доставки гуманітарних вантажів і розгортання пунктів обігріву.

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Ситуація в Луганській області - що відомо

Російські війська несуть величезні втрати в боях з ЗСУ. Тільки на Луганщині один з підрозділів РФ за тиждень втратив до 70% бійців.

Крім цього, українська армія пошкодили міст біля Мелітополя, який росіяни використовували для перекидання техніки.

Також У Генштабі ЗСУ повідомили, що українська авіація Сил за минулу добу, 28 листопада, завдала три удари по районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника. Захисники України вразили район розташування окупантів у Сватовому на Луганщині. Крім цього, за минулу добу вони збили ворожі літаки Су-25 і Су-24.

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