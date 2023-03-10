Роботи проводитимуться, зокрема, з використанням коштів за відповідною програмою Міноборони.

Кабінет міністрів ухвалив протокольне рішення щодо невідкладного будівництва військових інженерно-технічних фортифікаційних споруд для потреб оборони в окремих областях.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі. "На засіданні уряду ухвалили важливе протокольне рішення щодо невідкладного будівництва військових інженерно-технічних фортифікаційних споруд для потреб оборони в окремих областях. Роботи проводитимуться, зокрема, з використанням коштів за відповідною програмою Міноборони", - заявив він.

Також, за словами Шмигаля, після визначення обласними військовими адміністраціями потреб на засідання уряду мають бути винесені пропозиції щодо збільшення фінансування.

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"Це має забезпечити оперативне зведення фортифікаційних споруд для оборонних потреб там, де це необхідно", - зазначив прем'єр.

Зведення оборонних укріплень

Нагадаємо, що Служба безпеки України повідомила про підозру екс-керівникам Державного підприємства "Антонов". За даними слідства, взимку 2022 року вони заборонили зводити оборонні укріплення та фортифікаційні споруди на аеродромі у Гостомелі.

Нещодавно у Державній прикордонній службі повідомляли, що Україна будує інженерно-фортифікаційні споруди на кордоні з Молдовою.

Також повідомлялося про зведення фортифікаційних споруд та посилення підрозділів на кордоні з Білоруссю.

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