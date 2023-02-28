Кордонам з Білоруссю та Молдовою приділяється особлива увага.

На кордоні з Молдовою Сили оборони України проводять посилені заходи безпеки, будуються фортифікаційні споруди.

"На кордоні з Молдовою є такий сегмент, як Придністров’я, від моменту повномасштабного вторгнення Сили оборони посилили цей напрямок… Відбувається не тільки посилення контролю, але і будування інженерно-фортифікаційних споруд", - повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

За його словами, кордонам з Білоруссю та Молдовою приділяється особлива увага.

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"Через підступність ворога ми розуміємо, що в будь який момент можуть бути провокації. Ми маємо бути готовими до всього", - додав він.

Провокації РФ в "ПМР"

Росія тримає під контролем так звану "ПМР" й може використати її проти України та Молдови. Раніше секретар РНБО Олексій Данілов розповів деталі потенційного перевороту Російської Федерації у Молдові.

Водночас нещодавно російське міноборони звинуватило Україну в нібито підготовці "провокацій" на території Придністров'я. У Москві заявили, що українці хочуть інсценувати наступ росіян із Придністров'я, щоб штучно створити привід для вторгнення. Ситуація досить напружена, але контрольована.

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