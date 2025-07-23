За його словами, це була кризова ситуація в повітрі. Літак врятувати було неможливо.

22 липня в Україні зазнав аварії винищувач Mirage-2000, переданий Францією. Пілоту вдалося катапультуватися та відвести літак подалі від житлової забудови.

Про це повідомив керівник управління комунікацій Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат у Facebook. За його словами, пілот спрацював професійно, але літак врятувати було неможливо.

"Пілот Mirage-2000 грамотно спрацював у кризовій ситуації, літак врятувати уже було неможливо, втім льотчик зробив усе, аби спрямувати борт у безпечне місце, подалі від населеного пункту", - зазначив Ігнат.

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Він також закликав медіа та профільних експертів не вдаватися до передчасних висновків. З літаками в небі трапляються кризові ситуації, а причини саме цієї аварії з’ясують.

"Подібні події не є рідкістю в світовій практиці. Головне – живий-здоровий, і без наслідків на землі", - додав Ігнат.

Україна втратила Mirage-2000 - що відомо

Як повідомляв УНІАН, увечері 22 липня розбився винищувач Mirage-2000. У Повітряних силах ЗСУ зазначили, що під час виконання польотного завдання сталася відмова авіаційної техніки. Про проблему пілот доповів керівнику польотів.

"Далі діяв грамотно, як належить у кризових ситуаціях, і успішно катапультувався. Пошуково-рятувальна команда знайшла льотчика, стан стабільний. На землі – без постраждалих", – йдеться в заяві.

Призначено спеціальну комісію для встановлення причин інциденту. Зазначимо, що це перший відомий випадок втрати французького винищувача Mirage-2000 в Україні.

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