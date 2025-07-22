Пілот успішно катапультувався.

Увечері 22 липня 2025 року розбився винищувач Mirage-2000. Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Зазначається, що під час виконання польотного завдання сталася відмова авіаційної техніки. Про проблему пілот доповів керівнику польотів.

"Далі діяв грамотно, як належить у кризових ситуаціях, і успішно катапультувався. Пошуково-рятувальна команда знайшла льотчика, стан стабільний. На землі – без постраждалих", – йдеться в заяві.

Відео дня

Призначено спеціальну комісію для встановлення причин інциденту.

Зазначимо, що це перший відомий випадок втрати французького винищувача Mirage-2000 в Україні.

Тим часом у Мережі публікують відео з пілотом, який катапультувався:

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