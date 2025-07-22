Увечері 22 липня 2025 року розбився винищувач Mirage-2000. Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.
Зазначається, що під час виконання польотного завдання сталася відмова авіаційної техніки. Про проблему пілот доповів керівнику польотів.
"Далі діяв грамотно, як належить у кризових ситуаціях, і успішно катапультувався. Пошуково-рятувальна команда знайшла льотчика, стан стабільний. На землі – без постраждалих", – йдеться в заяві.
Призначено спеціальну комісію для встановлення причин інциденту.
Зазначимо, що це перший відомий випадок втрати французького винищувача Mirage-2000 в Україні.
Тим часом у Мережі публікують відео з пілотом, який катапультувався:
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