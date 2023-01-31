Це статистика за майже 7 років.

На нинішнього керівника Головного управління розвідки МО України Кирила Буданова скоїли не менше 10 замахів за майже сім років. Спроби вбити його почалися з серпня 2016 року, коли в тимчасово окупованому Криму був ліквідований підполковник ФСБ.

Такою інформацією поділилося видання The Washington Post з посиланням на "людину, близьку до Буданова". В якості одного з прикладів замаху журналісти навели випадок в 2019 році, коли в машину голови ГУР заклали бомбу. Однак заряд вибухнув передчасно.

"Вважалося, що Буданов був одним з причетних українських спецоператорів, які працювали в тилу ворога, і пізніше він був нагороджений "Орденом Мужності" за нерозкриті операції", — написали репортери у своєму свіжому матеріалі, розмірковуючи про замахи.

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Журналісти під час інтерв'ю з Будановим запитали про ліквідацію підполковника ФСБ. Однак голова ГУР ні підтвердив, ні спростував свою участь в операції. Він лише сказав: "Щось сталося".

Репортери підкреслили, що Буданов поводиться вкрай обережно. Розвідник нібито живе в своєму кабінеті, де постійно грає класична музика. Це може бути захист від прослуховування. Він також рідко з'являється на публіці.

Замахи на Буданова: що відомо

У серпні СБУ затримала членів диверсійно-розвідувальної групи Головного управління Генштабу Збройних сил РФ, які повинні були вбити Буданова і міністра оборони України Олексія Резнікова. За кожну ціль російські "куратори" обіцяли від $100 до 150 тисяч.

ДРГ була сформована з бойовика так званої "ЛНР" і жителя Києва в якості кілера. Останньому спочатку довірили виконати тестове доручення.

Голова СБУ Василь Малюк наприкінці грудня розповів, що Служба безпеки України викрила близько десяти схожих спроб замаху.

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