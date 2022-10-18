Терорист Гіркін вже в Україні - Буданов / фото з соцмереж

Терорист Ігор Стрілков-Гіркін вже перебуває на окупованої території України. 

Про це заявив очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю проекту "Орестократія".

"Нам відоме одне з його місцезнаходжень. Він уже прибув на територію окупованої України", - зазначив Буданов. 

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ГУР пропонує винагороду 100 тисяч доларів за передачу Гіркіна в український полон. Відповідну інформацію необхідно передавати за номером 093-117-58-09.     Буданов наголосив, що на цей номер уже надійшло "кілька абсолютно реальних пропозицій". 

Очільник ГУР пояснив, що за Гіркіна оголосили не надто високу винагороду, адже він є цінним полоненим, "важливим носієм інформації" для міжнародного кримінального судочинства.

 "Це, як то кажуть, клієнт Гааги", - зазначив Буданов.   

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Нагорода за полоненого Гіркіна

Нагадаємо, раніше українські активісти, спортсмени та громадські діячі пообіцяли нагороду тому, хто візьме у полон терориста Гіркіна.

Також головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило про намір виплатити за спійманого Гіркіна 100 тисяч доларів. Нагорода зможуть отримати і чиновники.

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