Терорист Ігор Стрілков-Гіркін вже перебуває на окупованої території України.
Про це заявив очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю проекту "Орестократія".
"Нам відоме одне з його місцезнаходжень. Він уже прибув на територію окупованої України", - зазначив Буданов.
ГУР пропонує винагороду 100 тисяч доларів за передачу Гіркіна в український полон. Відповідну інформацію необхідно передавати за номером 093-117-58-09. Буданов наголосив, що на цей номер уже надійшло "кілька абсолютно реальних пропозицій".
Очільник ГУР пояснив, що за Гіркіна оголосили не надто високу винагороду, адже він є цінним полоненим, "важливим носієм інформації" для міжнародного кримінального судочинства.
"Це, як то кажуть, клієнт Гааги", - зазначив Буданов.
Нагорода за полоненого Гіркіна
Нагадаємо, раніше українські активісти, спортсмени та громадські діячі пообіцяли нагороду тому, хто візьме у полон терориста Гіркіна.
Також головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило про намір виплатити за спійманого Гіркіна 100 тисяч доларів. Нагорода зможуть отримати і чиновники.