Якщо чиновники візьмуть у полон російського терориста й отримають за нього гроші, то мають задекларувати дохід.

Чиновники можуть отримати винагороду за взяття в полон військового злочинця, російського терориста Ігоря Гіркіна.

Про це у Facebook повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції.

У повідомленні зазначається, що багато держслужбовців ще з початку російського вторгнення пішли захищати Україну зі зброєю в руках.

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"Отож, чи можна буде декларанту отримати винагороду за передачу терориста Гіркіна до ГУР? Так, законом не забороняється отримання такої винагороди суб’єктами декларування. Водночас, у декларації за 2022 рік обов’язково слід зазначити ці кошти як дохід", - повідомляє НАЗК.

Нагорода за взяття в полон Ігоря Гіркіна - що потрібно знати

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 жовтня, Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило про намір виплатити 100 тисяч доларів за передачу Ігоря Гіркіна в український полон.

Ігор Гіркін (Стрєлков) - колишній так званий "міністр оборони ДНР". Наразі СБУ та Генеральна прокуратура порушили проти Гіркіна низку справ за терористичну діяльність, тортури, вбивства та порушення державного суверенітету.

Гіркін оголошений Нідерландами в міжнародний розшук у справі про збиття у небі над Донбасом цивільного Boeing 777 рейсу MH17. Він є одним з підозрюваних у справі про збиття літака.

Гіркін ще з 2014 року активно бере участь в російській агресії. Саме під його керівництвом тоді було захоплено адміністративні будівлі в місті Слов'янськ Донецької області, і від імені терористів заявлено про створення так званої "ДНР".

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