Військовий розповів про свій досвід особистих зустрічей з новим главкомом.

Новий командир батальйону "Вовки да Вінчі" Сергій Філімонов прокоментував зміну головнокомандувача ЗСУ. Він наголосив, що роль Валерія Залужного у цій війні колосальна.

Як заявив Філімонов в інтерв'ю ТСН, критикувати призначення на цю посаду Олександра Сирського мають лише ті, хто воює.

"Валерій Федорович Залужний - це дуже велика людина. Для нашого батальйону він взагалі як батько. Це людина, яку дуже поважав "Да Вінчі" — людина, яку дуже поважаємо ми. І я вважаю, що завдяки йому якраз ми і маємо країну зараз. Бо якщо б не він, я не знаю, хто впорався в той момент з тими викликами, які були. Але зараз головнокомандуючим став Сирський. І цивільні, в основному цивільні, починають критикувати якось, розганяти нездорові історії. Це не їхня справа, я скажу так. Тому що ті люди, які воюють, якщо вони самі вирішать, а серед військових досить багато громадянського суспільства, досить багато людей, які можуть говорити і мають право говорити про це. Якщо там будуть великі проблеми, нехай ці люди говорять, а не цивільні. Самі знаємо, про що йде мова", - сказав Філімонов.

Військовий пригадав, що після початку повномасштабного вторгнення з ним з'язалися з Сухопутних військ, хоч підрозділ "Гонор" не відносився ні до кого. Його запросили на зустріч з Сирським.

"Він зі мною поспілкувався, сказав, чи можете ви взяти цей напрямок, чи можемо ми на вас розраховувати, що вам для цього треба. Для мене тоді було здивування, що командувач Сухопутних військ зустрічається з групами, розглядає їх, дивиться на досвід, спілкується і дає конкретні задачі. І я думаю, що це дуже повпливало на оборону Києва. Я тоді дуже заповажав Сирського. А далі наш батальйон довгий час перебував в особистому резерві Сирського", - пригадав Філімонов.

Військовий додав, що підрозділ виконував задачі за наказом Сирського. "Гонор" переміщали по фронту, там, де було найважче.

"Точно не треба зараз дуже хвилюватися і казати, що "ми програли, нас всіх вб'ють". В першу чергу треба йти до ТЦК, або краще "Вовки Да Вінчі", і готуватися воювати", - зазначив Філімонов.

Зміна головнокомандувача ЗСУ

Як писав УНІАН, 8 лютого президент Зеленський звільнив Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. Його місце зайняв Олександр Сирський.

Поміж причин звільнення Залужного - ненадання військового плану на 2024 рік, а також те, що генерал безпосередньо вів переговори з союзниками про постачання зброї і виключив Міністерство оборони з цього процесу.

9 лютого стало відомо, що Залужному присвоєно звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка".

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