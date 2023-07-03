На цих напрямках українські військові продовжують звільняти землю від окупантів.

На Сході тривають як наступальні, так і оборонні дії. ЗСУ рухаються на Бахмутському напрямку, а російські окупанти і надалі ведуть наступ на - Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. "Противник намагається витіснити наші війська із займаних позицій, але отримує гідну відсіч. Зараз там тривають важкі бої", - підкреслила Маляр.

За її даними, за минулий тиждень в результаті покращення оперативного (тактичного) положення та вирівнювання лінії фронту звільнену площу збільшено на 9 кв км.

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Кількість ворожих обстрілів на сході за тиждень збільшилась вдвічі:

позаминулий тиждень 6457 обстрілів;

минулий тижлень 11753 обстріли.

Також Маляр розповіла про ситуацію на Півдні. За словами Маляр, ЗСУ продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, а саме: вели наступальні дії на напрямках Новодарівка, Приютне; Новоданилівка, Роботине; Новосілка, Старомайорське, мали успіх.

"За минулий тиждень збільшено звільнені території на 28,4 кв км. Загалом звільнена площа на півдні складає 158,4 кв км", - повідомила Маляр.

Контрнаступ ЗСУ

З початку літа ЗСУ проводять контрнаступ. Військові вже досягли успіхів - відбили у врога кілька населених пунктів та вибили з займаних позицій. А сьогодні в Інституті з вивчення війни повідомили, що українські військові на шести ділянках фронту проводили контрнаступальні операції та домоглися успіхів.

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