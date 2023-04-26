В ОК "Південь" зазначили, що захисники України працюю над мінімізацією сил ворога.

Контрнаступ Збройних сил України, на який всі так чекають, вже почався. Операція йде невеликими темпами, але впевнено.

За словами керівника прес-центру Сил оборони ОК "Південь" Наталії Гуменюк, українська армія працює над мінімізацією потужностей та можливостей ворога.

"У цьому якраз і полягає той самий контрнаступ, який всі чекають-чекають, коли ж почнеться, коли ж все можна знімати, коли можна показувати і викладати. А воно тихенько йде такими невеликими кроками, але впевненими. І йде воно до того, що потужності ворога знищуються, зникають склади з боєприпасами, вибухають пункти зосередження техніки, прилітає в місця скупчення особового складу", – пояснила Гуменюк в ефірі марафону.

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При цьому вона вказала, що ЗСУ буквально розоряють російське угруповання.

Контрнаступ ЗСУ - що відомо

Вже кілька місяців йдуть розмови про б операції ЗСУ з визволення української території від російських окупантів. При цьому президент Володимир Зеленський заявив, що будуть події, які дадуть ЗСУ більше зброї.

У свою чергу глави ГУР Кирило Буданов пообіцяв, що навесні ЗСУ зайдуть до Криму, а Зеленський заявив, що Україна активно готує нові бригади і підрозділи військових.

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