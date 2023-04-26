За його словами, ЗСУ нібито чекають закінчення дощового періоду.

Ватажок "Вагнера" Євген Пригожин влаштував справжню істерику через те, що українські воїни от-от підуть у контрнаступ, а його найманців нема кому прикривати.

Як повідомляє прес-служба Пригожина, він вважає, що ЗСУ підуть у контрнаступ після 2 травня, коли закінчиться сезон дощів, а вітер висушить ґрунт.

"Сьогодні йдуть дощі. 2 травня повинен пройти останній дощик. Ще тиждень потрібно для того, щоб вітер висушив ґрунт. Після цього ЗСУ будуть готові рухатися. Чи будуть вони це робити 9 травня, щоб "зіпсувати свято"? Може, так. Може, не так. Це тільки у нас, в Росії, прийнято все робити на свята, на 8 березня і 9 травня. ЗСУ готові повністю йти та різати фланги. Фланги наші ніхто не прикривав", - заявив Пригожин.

Він заявив, що всі ці розмови Міноборони РФ про нібито прикриття флангів "Вагнера" - це "повна маячня". Ба більше, ні "Вагнеру", ні регулярному війську РФ не дають боєприпаси. Пригожин вважає це рішенням "злочинного командування".

Крім того, Пригожин поскаржився, що людські ресурси "Вагнера" нібито "висихають" через втрат та звільнення найманців.

ЗСУ готуються до контрнаступу

Інформаційний простір заполонили новини про очікуваний контрнаступ ЗСУ. Однак про справжні плани війська знає обмежене коло людей. Нещодавно президент Володимир Зеленський анонсував події, які дадуть ЗСУ більше зброї.

В ГУР заявили, що Україна ніколи не погодиться віддавати комусь частину своєї землі, а війна завершиться поверненням до кордонів 1991 року.

За прогнозом глави розвідки Буданова, вже навесні ЗСУ зайдуть до Криму, а Зеленський заявив, що Україна активно готує нові бригади і підрозділи військових.

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