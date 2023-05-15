Черняк додав, що всі дії окупантів на цих територіях вказують на те, що вони готуються до оборони.

На окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей зосереджено приблизно 152 тис. особового складу росіян, які готуються до оборони.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Черняк. Він зазначив, що українська сторона в даний час не фіксує відведення російських бойових підрозділів з цих областей.

Черняк додав, що всі дії окупантів на цих територіях вказують на те, що вони готуються до оборони.

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У зв'язку з цим Черняк зазначив, що росіяни примусово вивозять цивільне населення з окупованих територій Херсонської та Запорізької областей, в тому числі й персонал захопленої АЕС в Енергодарі.

"Мова йде про людей, які свідомо, або були змушені працювали на агресора. Їм розповідають, що там скоро почнуться бої, що цю територію нібито будуть обстрілювати та бомбити, тому переконують виїжджати та працювати далі з росіянами", - пояснив ситуацію представник ГУР.

При цьому, за словами Черняка, так звану "евакуацію" з окупованих територій Півдня України росіяни використовують як ширму для проведення контррозвідувальних та фільтраційних заходів.

"Вони не хочуть, щоб населення спостерігало за їхньою підготовкою до боїв, вони примусово вивозять насамперед проукраїнське населення. Росіяни бояться на цих територіях якогось партизанського руху і спротиву", – зазначив Черняк.

Так звана "евакуація" російських окупантів

Нещдавно окупанти анонсували евакуацію з захоплених районів Запорізької і Херсонської областей. Тим, хто погодився на це обіцяли відвезти у готелі в Бердянськ, а насправді вивезли в Росію. 7 травня українські військові розповіли, що окупанти "евакуюють" цивільних із прифронтових районів захоплених територій України для того, щоб згодом використати їх у якості "живого щита".

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