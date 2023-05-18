Вони вивозять російські підручники, а українські - знищують.

Російські військові вивозять майно навчальних закладів на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

Як повідомляє Центр національного спротиву, в рамках так званої "евакуації" загарбники вивозять російські підручники та інше майно зі шкіл. Водночас вони продовжують знищувати українські книжки.

За даними ЦНС, колаборанти влаштували останній дзвінок в школах ще на початку травня. Це було їм потрібно, щоб швидше завершити навчальний рік і отримати можливість "евакуюватися" на територію РФ самим.

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Ситуація на окупованій території Запоріжжя

Як раніше повідомляв УНІАН, на окупованій частині Запорізької області триває "евакуація" населення. Хоча людям обіцяли "евакуацію" до окупованих Бердянська чи Кирилівки, вони опинилися на території Ростовської області РФ.

Крім того, росіяни також вивозять своїх військових і колаборантів. Перед втечею росіяни активно мародерять майно українців і масово крадуть автомобілі у цивільного населення, грабують магазини з оргтехнікою.

З 18 населених пунктів, серед яких Токмак, Василівка, Білозірка та інші, рашисти без бажання людей вивозять їх із будинків.

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