Супротивники погрожують звільненням тим, хто не хоче письмово відмовлятися від громадянства України, зазначили у Генштабі.

На тимчасово окупованій території Запорізької області російські окупанти пропонують у письмовому вигляді відмовлятися від громадянства України та приймати російське.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 понеділка, 15 травня. "Віднедавна на тимчасово захопленій території Запорізької області особам, які погодились співпрацювати з російськими окупантами, запропоновано зафіксувати у письмовому вигляді відмову від громадянства України та прийняти російське", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що тим, хто відмовляється, загарбники погрожують звільненням із робочих місць з подальшим переслідуванням.

Ситуація в Запорізькій області - зараз це варто знати

Як повідомляв УНІАН, 5 травня гауляйтер захопленої частини Запорізької області Євген Балицький оголосив евакуацію з міста-супутника ЗАЕС - Енергодара, а також з Токмака, Пологів, Василівки та інших.

11 травня міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що упродовж тижня загарбники намагалися вивезти цивільних з понад 18-ти населених пунктів. Проте, як зазначив мер, навіть ті нечисленні люди, які погодились виїхати, повертаються назад.

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