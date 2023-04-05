Глава Міноборони України зазначив, що оцінка Перта Павела носить суб'єктивний характер.

Глава Міністерства оборони України Олексій Резніков висловився щодо заяви президента Чехії Петра Павела про єдиний шанс ЗСУ на контрнаступ. Він вважає, що оцінка чеського політика суб'єктивна.

"Я думаю, що в президенті Чеської Республіки зараз більше говорить військовий, ніж політик, і логіка військових така, що вони постійно прораховують найгірші варіанти. Але навіть якщо це його оцінка, то вона носить суб'єктивний характер", - відзначив глава українського оборонного відомства в інтерв'ю NV.

При цьому він вважає, що заява Павела може бути корисною для України

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"Європейські країни повинні могутніше об'єднатися і посилити допомогу Україні, щоб це контрнаступ, цей удар був максимально успішним і ефективним, щоб не дати шансу ворогові стримати цей контрнаступ. Тобто, його заклик такий. Дуже часто публічні заяви політиків, особливо перших осіб, потрібно читати і тлумачити як символи не зовсім так, як вони прозвучали", - підсумував Резніков.

Контрнаступ України - що відомо

Україна разом із західними союзниками посилено готується до контрнаступу і звільнення від російських окупантів всієї території країни. У зв'язку з цим українські військові проходять навчання на сучасній техніці, яку союзники передадуть Україні, на полігонах в Європі з кращими інструкторами.

При цьому президент Чехії Петро Павло вважає, що українські військові матимуть лише одну спробу для успішної операції по звільненню українських територій. Він вважає, що у західних союзників цього року на нові наступи не вистачить ресурсів.

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