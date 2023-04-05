Глава Міністерства оборони України Олексій Резніков висловився щодо заяви президента Чехії Петра Павела про єдиний шанс ЗСУ на контрнаступ. Він вважає, що оцінка чеського політика суб'єктивна.
"Я думаю, що в президенті Чеської Республіки зараз більше говорить військовий, ніж політик, і логіка військових така, що вони постійно прораховують найгірші варіанти. Але навіть якщо це його оцінка, то вона носить суб'єктивний характер", - відзначив глава українського оборонного відомства в інтерв'ю NV.
При цьому він вважає, що заява Павела може бути корисною для України
"Європейські країни повинні могутніше об'єднатися і посилити допомогу Україні, щоб це контрнаступ, цей удар був максимально успішним і ефективним, щоб не дати шансу ворогові стримати цей контрнаступ. Тобто, його заклик такий. Дуже часто публічні заяви політиків, особливо перших осіб, потрібно читати і тлумачити як символи не зовсім так, як вони прозвучали", - підсумував Резніков.
Контрнаступ України - що відомо
Україна разом із західними союзниками посилено готується до контрнаступу і звільнення від російських окупантів всієї території країни. У зв'язку з цим українські військові проходять навчання на сучасній техніці, яку союзники передадуть Україні, на полігонах в Європі з кращими інструкторами.
При цьому президент Чехії Петро Павло вважає, що українські військові матимуть лише одну спробу для успішної операції по звільненню українських територій. Він вважає, що у західних союзників цього року на нові наступи не вистачить ресурсів.