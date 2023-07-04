Також захисники знищили один ЗРК "Панцир-С", два ЗРК "Тор", два склади боєприпасів і один пункт управління.

У рамках контрнаступу ЗСУ просунулися до 2 км углиб ворожих позицій на Бердянському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, проводять аеророзвідку місцевості, завдають вогневого ураження по виявлених цілях противника, ведуть контрбатарейну боротьбу і проводять розмінування.

Як зазначив спікер прес-центру Таврійського напрямку Валерій Шершень, за минулу добу на вказаній ділянці фронту ліквідовано 72 окупанти, поранено 166 загарбників, знищено 36 одиниць озброєння та військової техніки противника: зокрема, 2 танки, 9 броньованих бойових машин, 8 артсистем та мінометів, 4 реактивних систем залпового вогню.

Також захисники знищили один ЗРК "Панцир-С", два ЗРК "Тор", два склади боєприпасів і один пункт управління. "Інтенсивність нарощується", - зауважив Шершень.

Відео дня

На Мар'їнському напрямку захисники відбили 15 атак противника в районі міста Мар'їнка. Ворог здійснив обстріли понад 15 населених пунктів, з них - Красногорівка, Григорівка, Максимільянівка, Гостре і Побєда Донецької області.

Ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Рівнопілля Донецької області, завдав авіаудару біля Благодатного, здійснив обстріли біля 10 населених пунктів - зокрема Благодатного, а також Вугледара, Богоявленки, Шахтарського та Золотої Ниви Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на недопущенні нашого просування, здійснив артобстріли понад 20 населених пунктів. з них - Гуляйпільське, Білогір'я, Мала Токмачка Запорізької області, Марганець, Нікополь Дніпропетровської області.

За минулу добу в районі Таврії відбулося 15 бойових зіткнень. Ворог здійснив 585 обстрілів позицій ЗСУ. Наші оборонці виконали майже 1300 вогневих завдань.

Втрати РФ в Україні - останні новини

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 231 030 окупантів, з них 770 за минулу добу.

Раніше з'явилося кумедне відео, як російські ППО намагалися перехопити британську крилату ракету Storm Shadow. Однак вона все одно влучила у комплекс ЗРК "Панцир-С", яким свого часу дуже пишалися кремлівські пропагандисти.

Найбільше Росія втрачає своїх військ на Таврійському напрямку. За останню добу втрати російських окупантів вбитими та пораненими склали майже три роти.

Окремо у ЗСУ показали, як у районі міста Бахмут Донецької області українські воїни ліквідували три реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град" російських загарбників.

Вранці, 4 липня, "бавовна" завітала й на військові об'єкти росіян в окупованих Якимівці та Василівці Запорізької області.

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