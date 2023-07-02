Міноборони Росії постійно звітує про успішні знищення Storm Shadow.

Російські сили ППО намагалися перехопити британську крилату ракету Storm Shadow. Однак вона все одно влучила у комплекс ЗРК "Панцир-С", яким свого часу дуже пишалися кремлівські пропагандисти.

Опубліковане у мережі відео засвідчило, як росіяни насправді збивають такі ракети з озброєння ЗСУ, що регулярно б'є по тилу окупантів. Адже Міноборони Росії постійно звітує про успішні знищення Storm Shadow.

На кадрах видно, що у росіян було щонайменше кілька спроб перехопити ціль, про що свідчать конверсійні сліди у небі, імовірно, залишені від ракет-перехоплювачів. Та вже невдовзі у ЗРК влучила та сама Storm Shadow, яка безперешкодно дісталася до засобу російської ППО. Влучання було точним і спровокувало масштабний вибух.

Storm Shadow в Україні - головне

Велика Британія офіційно передала Україні крилаті ракети Storm Shadow, які здатні бити на понад 200 км, ще у травні 2023 року. Відтоді ЗСУ отримали можливості атакувати глибший тил ворога, позбавляючи його складів, нафтосховищ і руйнуючи йому логістику.

За словами міністра оборони Олексія Резнікова, станом на травень 2023-го Росія не перехопила жодної Storm Shadow. "З усієї кількості пусків Storm Shadow, які вже відбулися, усі 100% влучання по цілях. 100% на 100%", - сказав він.

Перевага високоточних Storm Shadow у тому, що вони можуть "обманювати" ППО противника завдяки низьковисотному польоту. Снаряд також захищений від дій різноманітних радіоелектронних систем придушення противника.

Втрати Росії в Україні - останні новини

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували близько 229 тис 660 російських окупантів, з них майже 800 за минулу добу. Також знищено чимало ворожої техніки.

Раніше у мережі з'явилися кадри одного з найкривавіших для росіян бою на Луганщині. Попри чисельну перевагу супротивника, українським військовим вдалося знищити тоді 40 окупантів, поранити понад 100 ворожих солдатів і знищити їхню техніку. Зазначається, що було кілька ворожих атак.

А 2 липня командувач Східним угрупуванням генерал Олександр Сирський опублікував у соцмережах чергове відео від Збройних сил - цього разу засвідчена професійна робота артилерії 77-ї окремої аеромобільної бригади по польовому складу з БК у Ягідному на Бахмутському напрямку.

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