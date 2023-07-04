Було знищено два склади боєприпасів ворога та один пункт управління.

На Таврійському напрямку за останню добу втрати російських окупантів вбитими та пораненими склали майже три роти. Як повідомив в своєму Telegram-каналі командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський, підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби виконали 1 тис. 283 вогневих завдань.

За його словами, за останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали майже три роти, знищено 36 одиниць військової техніки противника.

"Зокрема, 2 танки, 9 ББМ, 2 гармати Д-30, 4 одиниці БМ-21 "Град", 3 БпЛА "Supercam", БпЛА "Ланцет", БпЛА "Орлан-10", 2 гармати 2А36 "Гіацинт-Б", гармата 2С5 "Гіацинт-С", зенітний ракетний комплекс "Панцир-С", зенітний ракетний комплекс 9К330 "Тор", 2 самохідні артилерійські установки 2С3 "Акація", станція РЕБ та автомобільна техніка", - заявив командувач.

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Також, як поінформував Тарнавський, було знищено два склади боєприпасів ворога та один пункт управління.

Втрати РФ в Україні - деталі

Загальні бойові втрати противника з початку повномасштабної війни склали близько 231 тис. 30. За минулу добу ЗСУ ліквідували 770 російських загарбників.

Також минулої доби знищено два ворожі танки, дев'ять бойових броньованих машин, 32 артилерійських систем, шість РСЗВ, три засоби ППО, 28 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

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