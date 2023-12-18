В Чорному та Азовському морях останнім часом може назбиратися загалом до 5 одиниць.

Начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюкз заявила, що загалом корабельне угруповання Російської Федерації фактично згорнуте.

"В останній час 2-3 одиниці, а часом до 5, разом можуть назбиратися в Чорному та Азовському морях. Як правило в Азовському морі чергує одна одиниця, яка контролює надводну обстановку та Керченську протоку. А у Чорному морі це переважно звичайне патрулювання та охорона місць базування, тобто це 2-4 одиниці, які вже забулися, яка навігація у північно-західній частині Чорного моря", - розповіла вона в ефірі "Еспресо".

За словами Гуменюк, на початку повномасштабної війни РФ оголосила північно-західну частину Чорного моря зоною проведення контртерористичної операції. Не знайшовши там терористів, вони згорнулися і перебазувались до Новоросійська.

Відео дня

"Інформація про наявність потужностей ворожого флоту, у тому числі ракетоносіїв, у Середземному морі – це більш для загального орієнтування. Ми розуміємо, що маємо справу з країною-терористкою, яка не рахується з правилами та законами ведення війни, ігнорує всі норми міжнародного права. Відповідно, гіпотетично може застосувати ракети, озброєння навіть звідти. Але ворожим ракетам доведеться подолати повітряний простір кількох країн НАТО і навряд чи на це противник зважиться, хоча ступінь божевілля ми залишаємо у розмірах похибки. Тому воліємо контролювати що вони там мають і де", - додала вона.

Російський флот - останні новини

Нещодавно моніторингова група "Кримський вітер", проаналізувавши супутникове фото від OSINT, виявила, куди Росія стягнула найсерйозніші одиниці кораблів Чорноморського флоту в спробі сховати техніку від ударів України. Цим місцем виявився порт Новоросійська.

Раніше Гуменюк стверджувала, що флот РФ вичікує, коли по Україні вдарять морози для атаки.

Водночас у ГУР розповіли, як надводні безпілотники полюють на російські кораблі.

Вас також можуть зацікавити новини: