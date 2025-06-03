РФ продовжувала використовувати цей міст для воєнної логістики, наголосив Плетенчук.

Кримський міст залишається законною воєнною ціллю, а кожен удар по ньому підриває не лише логістичні спроможності росіян, а й їхню віру у безкарність.

Про це в етері "Суспільного" заявив речник Військово-морських сил Збройних сил України, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук. За його словами, здійснені на цю незаконну споруду атаки мають ускладнити для РФ логістичне сполучення з тимчасово окупованим Кримом:

"Так званий Кримський міст все одно виконував цю функцію, хоча після минулої атаки втратив деякі логістичні можливості щодо залізничного сполучення. Будемо сподіватися, що він втратить ще якісь можливості. Але ідеологічна складова, як і в цій війні, так і щодо конкретно цього мосту, залишається дуже великою і має велике значення".

Ураження Кримського мосту

Як повідомляв УНІАН, 3 червня Служба безпеки України провела успішну спецоперацію, в результаті якої було підірвано одну з підводних опор Кримського мосту.

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Після вибуху рух по мосту було тимчасово призупинено. Хоча російська сторона не підтвердила факт атаки, оператор мосту повідомив про збої в роботі.

Це вже третя атака на цю стратегічну споруду, яку Росія використовує для постачання військ до окупованого Криму. У жовтні 2022 року міст було підірвано за допомогою вантажівки з вибухівкою, а в липні 2023 року - морськими дронами.

За даними Defense Express, підрив здійснювався під водою - на глибині близько 10 метрів. Зазначається, що для цього могли бути використані підводні дрони.

Журналісти припустили, що мова може йти про публічно продемонстрований дрон "Толока" чи підводний дрон "Марічка".

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