Росія втратила Кримський міст щонайменше до весни, але і мостам у Києві загрожує те саме.

У російсько-українській війні відкрився новий напрямок - битва мостів. Хоча Україна поки що виграє цю битву, потенційно наслідки для неї можуть бути більш болючими, ніж для агресора. Про це пише видання The Economist, аналізуючи наслідки атак для військової логістики обох сторін.

Так, внаслідок української операції було зруйновано частину автомобільного мосту через Керченську протоку. Його аркова конструкція та судноплавний проліт опинилися у воді, заблокувавши російський судноплавний канал до Азовського моря. Залізнична частина також зазнала пошкоджень: рух нею довелося обмежити однією колією. Крім того, українські сили знищили переправу на автомобільній дорозі в Ростовській області, що з’єднує Росію з Кримом і використовується для постачання російського угруповання на півдні.

Президент Володимир Зеленський назвав руйнування Кримського мосту результатом "семиетапної операції". За словами українських військових, перед основною атакою ЗСУ послідовно знищували російську протиповітряну оборону на півострові, після чого завдали серії нічних ударів ракетами та безпілотниками.

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"Наші пілоти стали настільки вправними й точними, що під час влучання ви навіть не побачите, як падає листок із сусіднього дерева", – розповів один з українських командирів.

Водночас Росія атакувала Київ сімома балістичними ракетами, пошкодивши два мости, що з'єднують західний та східний береги столиці. Було пошкоджено автомобільне й метрополітенівське сполучення, ускладнивши пересування містом.

Видання зазначає, що українська ППО стикається з дефіцитом ракет-перехоплювачів, однак столиці вдалося суттєво послабити загрозу російських ударних дронів. Цьому сприяла система радіоелектронної боротьби, так звана захисна "куполоподібна" мережа, встановлена над Києвом у вересні.

Успіх української протидії безпілотникам змусив Росію активніше застосовувати балістичні ракети, яких вона має значні запаси.

Кримський міст, за оцінкою представника ВМС України, Росія не зможе відновити до весни. The Economist зазначає, що головне питання тепер – скільки київських мостів уціліє на той час.

Війна в Україні

Як писав УНІАН, представники США попередили Путіна, що зараз у нього, ймовірно, є останній шанс домовитися про мир з Україною на більш-менш прийнятних для нього умовах. Вже у січні Конгрес США перейде до рук демократів, і Трамп вже не зможе підігрувати Москві, як зараз.

Однак західні розвідки вважають, що Путін не погодиться на припинення війни щонайменше до весни, оскільки досі вірить у здатність Росії захопити Донбас силою і змусити Україну капітулювати внаслідок ударів по енергетиці.

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