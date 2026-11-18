Європейський Союз допоможе Україні посилити обороноздатність у 2027 році, аби протидіяти Росії.

Європейський Союз допоможе Україні посилити обороноздатність у 2027 році, аби протидіяти Росії. Про це комісар ЄС з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс заявив на брифінгу в Брюсселі.

"Прогноз України на цей рік такий, що росіяни застосують близько 10 мільйонів дронів. А наступного року – близько 20 мільйонів дронів", - наголосив Кубілюс.

Як додав комісар ЄС, Україна за підтримки Євросоюзу має зрівнятися у цьому показнику за кількістю її власних дронів, і це буде забезпечено.

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"Тож, ми повинні збільшити виробництво озброєння, якого потребує Україна, також з боку ЄС для того, аби мати результат у 2027 році, а не у 2028 чи 2029 роках", - підкреслив Кубілюс.

У зв’язку з цим, як пояснив комісар ЄС, Європейська комісія сьогодні внесла пропозицію з метою зміцнення пакету кредитної підтримки України завдяки залученню додаткового інструменту фінансування обсягом 45 млрд євро. Зокрема, 25 млрд євро з цієї суми підуть на потреби оборони України у 2027 році.

"Це дуже важливе рішення як з матеріальної, так і політичної точки зору. Це надсилає потужний сигнал, у тому числі Путіну, що ЄС продовжує виступати на стороні України. Стратегія розрахунку, що час грає проти України і проти Європейського Союзу, не спрацює. Наша підтримка допоможе досягнути справедливого миру", - заявив Кубілюс.

Як зазначив єврокомісар, інструмент координаційної підтримки для України допоможе Києву підтримувати обороноздатність впродовж 2027 року. Йдеться про закупівлі усіх засобів, необхідних для оборони України, особливо для посилення спроможностей протиповітряної оборони. Це включає дрони і системи протидії безпілотникам, засоби радіоелектронної боротьби, ракети і снаряди.

Європейська допомога Україні

Як повідомляв УНІАН, Україна незабаром отримає від ЄС майже 8 мільярдів євро в межах інструменту Ukraine Facility.

Європейська комісія готує для України фінансову позику обсягом 45 мільярдів євро. Ці кошти буде погашено за рахунок майбутніх російських репарацій.

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