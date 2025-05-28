Лише біля Москви збили 18 дронів.

Цієї ночі жителів низки російських регіонів скаржаться на атаку безпілотних літальних апаратів та роботу протиповітряної оборони.

Міністерство оборони Росії заявило, що з 21:00 до опівночі ППО знищила та перехопила над територією Брянської, Бєлгородської, Тульської, Курської, Орловської та Калузької областей 112 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу.

Тим часом мер Москви Сергій Собянін повідомляє, що цієї ночі було збито 18 дронів, які летіли на російську столицю. На місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб.

Відео дня

Російські Telegram-канали повідомляють про падіння уламків безпілотників у Підмосков'ї та сильну пожежу в місті Раменське. В мережі з'явилося багато відео з моментами та наслідками атак.

Атаки на Росію

Як відомо, Україна значно посилила свої дронові атаки на російські території. Вони спрямовані на ослаблення військової та економічної інфраструктури Москви, а також на демонстрацію здатності завдавати ударів глибоко за лінією фронту.​

Українські дрони націлюються на військові аеродроми, склади боєприпасів та нафтопереробні об'єкти. Крім того, запуск безпілотників призводить до тимчасового закриття російських аеропортів.

Вчора міноборони Російської Федерації заявляло, що з 20:00 20 травня до 08:00 27-го на окупованих територіях та в небі самої Росії було знищено та перехоплено 2 тисячі 331 ударний безпілотний літальний апарат.

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