Кропивницький пережив наймасованішу атаку за час війни: що відомо про наслідки

Серед постраждалих є дитина.

Місто Кропивницький Кіровоградської області пережило найбільш масовану атаку з боку РФ за час повномасштабної війни. Постраждали житлові мікрорайони.

Про це повідомив очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович. Ворог застосував біля 21 дрона. Постраждав і приватний сектор, і багатоповерхівки.

"На щастя, минулося без втрат людських життів. Але є поранені, є серед них дитина", – наголосив Райкович.

Відео дня

В ОВА зазначають, що лікарі обласної лікарні та ЛШМД оперативно надають першу невідкладну допомогу. Проведено кілька оперативних втручань. З постраждалими працюють психологи ДСНС.

Атака РФ на Кропивницький

Російські окупаційні війська масовано атакували Кропивницький. У місті лунали потужні вибухи – у ЗМІ повідомляли про біля 30.

Очільник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович наголошував, що ворог атакує житлові мікрорайони міста. Під ударом перебували Новомиколаївка та Балашівка.

Внаслідок ворожої атаки по місту зайнялися пожежі, про що свідчили кадри, які публікувалися в місцевих телеграм-каналах.

Крім того, повідомлялося про пошкодження залізничної інфраструктури. "Укрзалізниця" змінювала маршрути низки поїздів.

Вас також можуть зацікавити новини: