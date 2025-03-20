Внаслідок російської атаки на Кропивницький Кіровоградської області пошкоджено залізничну інфраструктуру. "Укрзалізниця" змінює рух низки поїздів.
"Внаслідок вечірніх обстрілів Кіровоградщини маємо пошкодження інфраструктури – оцінити їх та почати відновлення зможемо після відбою. А тим часом з міркувань безпеки змінюємо маршрут руху для низки поїздів", – йдеться в заяві перевізника.
УЗ оголосила про зміни в русі таких поїздів:
- №53 Дніпро – Одеса;
- №92/60 Одеса – Харків/Краматорськ;
- №7 Харків – Одеса;
- №128 Львів – Запоріжжя;
- №52 Одеса – Запоріжжя.
Через прямування обхідним маршрутом очікуються затримки не менше трьох годин.
"При цьому жоден рейс далекого сполучення ми не скасовуємо, а до станцій на Кіровоградщині, які наші поїзди будуть вимушені оминути, довеземо ранковими приміськими поїздами та додатковими шатлами", – наголосили в "Укрзалізниці".
Зазначається, що поїзд №790 Кропивницький-Київ з безпекових причин вирушить тільки після огляду та аналізу пошкоджень інфраструктури. Зараз всі пасажири та бригада перебувають в укритті.
Оновлено: Станом на 02:00 посадку на поїзд №790/789 Кропивницький – Київ дозволено, повідомили в УЗ.
"Інфраструктуру ще буде дообстежено, після цього поїзд вирушить за власним маршрутом. Поїзд №7 Харків – Одеса буде слідувати своїм маршрутом через Кропивницький під резервним тепловозом", – додає перевізник.
Оновлено 02:35: Рух поїздів через станцію Кропивницький відновлено, напруга є, всі пошкодження усунуто.
Пасажирів на вокзалі Кропивницького з квитками на поїзд №53/253 Дніпро, Кривий Ріг – Одеса, який вже прямує об'їзним маршрутом, запросили на борт поїзда №7 Харків – Одеса. Посадка здійснюється по поточних квитках.
Атака РФ на Кропивницький
З вечора 19 березня місто Кропивницький перебувало під масованою атакою з боку РФ. Російські терористи атакували місто "Шахедами". У ЗМІ повідомляли, що пролунало біля 30 вибухів.
Очільник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович наголошував, що ворог атакує житлові мікрорайони міста. Під ударом перебували Новомиколаївка та Балашівка.