У місті й досі залишаються 1700 мешканців, повідомив Беседін.

90% міста Куп’янська на Харківщині зруйновано або пошкоджено. Про це повідомив начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін в ефірі каналу Ми - Україна.

Ситуацію у місті він назвав критичною, адже "ворог щодня нищить громаду, кидаючи неймовірну велику кількість керованих авіаційних бомб, артилерії, реактивних систем залпового вогню".

"FPV-дрони на оптоволокні, які вони застосовують по центральних частинах населених пунктів, несуть загрозу звичайним мешканцям, які залишаються в Куп’янську, і ще більше несуть загрозу тим людям, які забезпечують життєдіяльність нашох громади", - зазначив посадовець.

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За його словами, 23 травня у результаті російського обстрілу два комунальники загинули.

"Вони віддають свої життя, як і хлопці та дівчата на передовій, щоб Куп’янськ жив і був нескореним та незламним. Але з кожним днем усе важче, і, на жаль, на сьогодні, 90% міста вже зруйновано або пошкоджено", - розповів Беседін.

Попри критичну кількість обстрілів та руйнувань, тим часом у Куп'янській громаді, каже він, досі залишаються 2700 мешканців.

"На сьогодні 2700 цивільних залишаються в громаді, безпосередньо в Куп'янську - 1700, і щодня вони наражають своє життя на небезпеку. Розуміємо, наскільки важко виїхати і залишити свою домівку, але життя та здоров'я ніхто не компенсує", - зауважив він і закликав людей виїхати у безпечніші місця.

Ситуація на Харківщині

Як повідомляв раніше УНІАН, Росія стягує війська до кордону з Харковом. За даними Sky News, Росія може готуватися до нового наступу, однак масштаб і напрям цих дій поки незрозумілі. За словами начальника штабу 13-ї оперативної бригади Андрія Помагайбуса, ворог намагається підтягнути свій особовий склад ближче до лінії бойового зіткнення та провести хоча б якісь штурмові дії, проте у нього нічого не виходить. Військовий аналітик Майкл Кларк зауважив, що підготовка відбувається на тлі завершення російської операції в Курській області.

На думку військового експерта, засновника БО "Реактивна пошта" Павла Нарожного, Харківський напрямок буде одним із тих, де російські загарбники найбільше зосереджуватимуть увагу для наступу влітку. Експерт прогнозує, що він буде серед найгарячіших, оскільки логістично росіянам він зручний.

Нещодавно речник оперативно-тактичного угруповування військ "Харків" Павло Шамшин розповідав, що біля Липців на Харківщині противник пішов на штурм з використанням бронетехніки, проте українські захисники знищили її, а потім перейшли до ліквідування піхотних груп.

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