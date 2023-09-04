У РФ заявили про збиття безпілотника.

У ніч на 4 вересня в Курській області прозвучала серія гучних вибухів. Відповідні відео публікують місцеві Telegram-канали.

Повідомляється, що звуки вибухів звучать в місті Курчатов, місцеві жителі чули від 3 до 5 розривів. Baza повідомляє, що в місті працювала протиповітряна оборона. Місцевий губернатор поки ніяк не прокоментував те, що відбувається.

Тим часом Міністерство оборони Росії повідомило, що близько 01:00 російське ППО збило два безпілотні літальні апарати літакового типу над Курською областю.

Відео дня

Крім того, загарбники заявили про знищення дрона над акваторією Чорного моря поблизу окупованого Криму.

Вибухи в Курчатові: останні новини

Нагадаємо, що ввечері в місті після вибухів почалася пожежа. Місцеві жителі зняли на відео палаючу будівлю, імовірно - Управління Федеральної Служби безпеки Росії по Курській області.

Місцевий губернатор Роман Старовойт заявив, що Україна запустила безпілотник, в результаті "прильоту" загорілася "нежитлова будівля". За його словами, ніхто не постраждав.

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