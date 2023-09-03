Губернатор заявляє, що пожежа виникла в нежитловій будівлі.

У Курській області ввечері заявили про атаку безпілотного літального апарату. Судячи з відео, в районі будівлі Федеральної Служби безпеки у Курчатові почалася пожежа.

Губернатор Курської області Роман Старовойт звинуватив в атаці Україну. "В результаті атаки українського безпілотника зафіксовано загоряння нежитлової будівлі в місті Курчатові. Силами пожежників воно ліквідовано. Постраждалих немає, на місці працюють силові структури", - написав він у своєму Telegram-каналі.

Будівля, яку зняли на відео, схоже на відділ УФСБ Росії по Курській області.

Вибухи і пожежі в Курській області: останні новини

Як відомо, після початку повномасштабної війни РФ проти України в Курській області систематично заявляють про атаки безпілотних летальних апаратів і вибухи.

У середині травня в РФ заявили, що український дрон атакував адмінбудівлю прикордонного управління УФСБ в селищі Глушкове. Повідомлялося, що п'ятеро прикордонників отримали поранення.

За даними української розвідки, на території Курської атомної електростанції росіяни зберігають і обслуговують свої ракети. У центрі Національного спротиву попереджали, що в області готують евакуацію із зони ймовірного радіоактивного забруднення у разі аварії.

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