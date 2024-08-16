На початку української операції росіяни не були готовими відповісти у зв'язку з дезорганізацією і безладом, зазначили у Міноборони Британії.

Триває війна в Україні, і росіяни розгорнули більше військ у Курські області і почали зводити оборонні укріплення, щоб завадити просуванню українських сил у регіоні.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у мережі X, посилаючись на дані розвідки. Розвідка повідомляє, що з 6 серпня українські сили проникли вглиб Курської області на відстань від 10 до 25 кілометрів, а периметр фронту складає близько 40 км. "Хоча Росія звела оборонні рубежі і мала прикордонні війська у районі - вони були неготовими відреагувати на штурмову силу кількох батальйонів", - йдеться у повідомленні.

При цьому, пізніше росіяни відправили на Курщину більше військ. "Після початкового безладу і дезорганізації, російські війська розгорнули більшу силу в регіоні, у тому числі, імовірно, що звідкись з лінії фронту. Вони також розпочали будувати додаткові оборонні позиції у намаганні завадити українському просуванню", - наголошує розвідка.

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Як повідомляв УНІАН, 15 серпня головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський доповів, що усього з початку операції на території Курщини українські війська просунулися в оборону противника на 35 км, взяли під контроль 1 тисячу 150 квадратних км території та 82 населених пункти.

Також на частині території Курської області Російської Федерації, яку контролюють Сили оборони України, створено військову комендатуру на чолі з генерал-майором Едуардом Москальовим.

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