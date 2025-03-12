Тільки 11 березня в районі кордону ліквідовано два десятки російських солдатів, ще 15 - відійшли.

Російська загарбницька армія має певні успіхи на Курщині (РФ), через що на прикордонні Сумської області в районі села Новеньке відбуваються бойові дії, спрямовані на недопущення противника на територію України. Як пояснив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону, казати, що там прорвано кордон, - неправильно, але ворог докладає багато зусиль, щоб закріпитися на відповідній ділянці та якнайбільше нашкодити ЗСУ.

"Намагаючись витіснити наші Сили оборони з Курської області, росіяни проводять десятки штурмових дій по позиціях українських воїнів. Для того, щоб розвинути свій успіх, вони намагаються також і перетнути лінію кордону, в першу чергу, щоб оточити наші сили які перебувають на Курщині, або перерізати логістичні шляхи", - сказав Демченко.

За його словами, завдання ЗСУ та ДПСУ - не допустити, щоб росіяни переходили український кордон. Як додав Демченко, противник на напрямку населеного пункту Новеньке не може використовувати техніку, тут більше фіксується спроб підходу окупантів до кордону маленькими штурмовими групами по 2-3-5 військовослужбовців.

Відео дня

"Вони мають максимально зайти на нашу територію вглиб, накопичуватися, закріпитися та далі розширювати зону бойових дій. Усе наявне озброєння, яке мають прикордонники на тому напрямку та ЗСУ, використовуються для того, щоб знищувати ці групи піхоти й не дати їм закріпитися. Фактично ми використовуємо й міномети, й артилерію, безпілотні ударні апарати", - пояснив речник ДПСУ.

За його словами, є підтвердження, що тільки за минулу добу на цій дільниці кордону ліквідовано близько 20 російських військовослужбовців, в близько 15 з пораненнями відійшли. Як уточнив Демченко, вказана кількість - це російські солдати, які встигли перейти український кордон та ті, що збирались це зробити з території Курської області.

Демченко також розповів, що десь близько трьох тижнів тому на напрямку прикордонного села Журавка на Сумщині противник також робив подібні спроби, але використовуючи колони техніки, які сунули до кордону України. Ці спроби окупантів були припинені.

Курська операція: останні новини

Як писав УНІАН, мер Генічеська, український військовий Станіслав Бунятов з позивним "Осман" вважає, що російська армія дуже вдало спланувала контрнаступальну операцію у Курській області, як і Збройні сили України свого часу.

Водночас "Осман" заявив, що потенційний вихід ЗСУ з Курщини не означає, що війну програно. Він сказав, високо оцінює професіоналізм воїнів та командного складу ЗСУ, але є непереборні обставини, які треба враховувати, перш ніж когось критикувати.

Вас також можуть зацікавити новини: