Місцеве населення приголомшене діями своєї влади та армії.

Росія посилила обстріл КАБами та FPV-дронами населених пунктів Курської області, які перебувають під контролем Сил оборони України.

Про це сказав речник оперативно-тактичного угруповання "Сіверськ" Вадим Мисник в ефірі телемарафону. Він зазначив, що Сили оборони України продовжують операцію, вони виконують завдання, які ставляться перед ними. При цьому додав, що про завдання і результати не повідомлятиме, щоб здійснити заплановане.

Мисник повідомив, що гуманітарна ситуація складна на території Курської області, яку контролюють Сили оборони України, бо російська армія посилила обстріли російських міст і сіл.

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"Місцеве населення приголомшене, бо їх не було організовано евакуйовано, а зараз вони потерпають без світла і води. Ми дотримуємось міжнародного гуманітарного права і забезпечуємо місцеве населення продуктами харчування, медикаментами. Також вже організовано підключення води. Намагаємося створити умови необхідні для нормального проживання, але більшість населення в місті Суджа ночують в підвалах, бо обстріли дуже посилюються в останні дні", - наголосив він.

Речник ОТУ "Сіверськ" зазначив, що українські військові багато спілкуються з місцевим населення – показують фотовиставки зруйнованих українських міст і демонструють фільми про злочини, які робили росіяни на початку війни.

"В них різні думки, але здебільшого вони розуміють. Всі говорять, що хочуть миру, що поза політикою. Хочуть, щоб їм дали коридор, щоб вони могли виїхати із зони бойових дій, але Росія не погоджується. Вони не розуміють чому по місцях, де немає військових у їх населених пунктах Росія б’є КАБами, FPV-дронами. Нещодавно в місті Суджа російська армія зруйнувала льодову арену, а позавчора - сучасну будівлю школи-інтернату", - розповів Мисник.

Речник ОТУ "Сіверськ" зазначає, що в перші дні був острах з боку місцевого населення, але не опір.

"Зараз вже діє військова комендатура, проводяться стабілізаційні дії, зачищаються окремі місця, але з боку населення опору організованого не спостерігаємо. Чимало людей тут спілкується українською мовою або суржиком, багато людей здивовані хорошим відношенням до них українських військових", - розповів Мисник.

Ситуація у Курській області

Як повідомляв УНІАН, військовий експерт Олександр Мусієнковважає, що у ЗСУ є потенціал розширити межі проведення в Росії Курської операції в південно-західному напрямку.

Він зазначає, що успішною Курською операцією Україна продемонструвала, що здатна переломити хід війни. У Сил оборони є потенціал розширити зону проведення операції, а також поповнити обмінний фонд. На його думку, розширити операцію ЗСУ можуть на Глушківський район.

30 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час засідання Ставки верховного головнокомандувача повідомив, що Сили оборони України продовжують наступальну операцію в Курській області. За добу нашим захисникам вдалося просунутися на окремих напрямках ще на два кілометри. За добу взято під контроль 5 квадратних кілометрів території.

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