Росія захопила Вугледар, оголивши критичну вразливість України, - CNN

Втрата міста гостро відчуватиметься в Україні, особливо на тлі поїздки Зеленського у США.

Росія захопила стратегічно важливе місто Вугледар після довгих місяців опору з боку українських сил. Ця втрата підкреслила серйозність викликів, які стоять перед Києвом напередодні третьої зими війни, пише CNN,

Російські війська підняли свій прапор над руїнами мерії знищеного міста. Кількість жителів Вугледара зменшилася з 14 тисяч до трохи більше сотні. Українські військові в середу підтвердили відступ із міста, зазначивши, що російські сили змогли посилити свої резерви на флангах, що призвело до "загрози оточення". Відхід було вирішено з метою "збереження особового складу та техніки".

Однією з головних цілей правителя Росії Володимира Путіна є повне захоплення Донбасу. Цього року Росія поступово просувалася на сході, а втрата Вугледара відбулася на тлі повернення президента України Володимира Зеленського з переговорів із Джо Байденом, де не було досягнуто ключових для Києва домовленостей.

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Місто Вугледар знаходиться за 50 км на південь від Покровська, що останнім часом розглядався як головна ціль російських атак на сході. Хоча Вугледар не мав важливого транспортного значення, він був сильно укріпленим і вважався важливим форпостом між східним і південним фронтами України. Відомий російський військовий блогер Борис Рожин назвав цю перемогу "оперативною, якщо не стратегічною":

"Цей "балкон" (височина Вугледара - УНІАН) перебував на стику Запорізького та Донецького фронтів, і становив постійну загрозу для сил, що обороняли підступи до Маріуполя".

Як і Авдіївка, що впала в лютому, Вугледар зазнав поразки не через стратегію, а через застосування грубої сили. Україна вибудовувала оборону в місті два роки.

У лютому 2023 року чергова спроба російського штурму призвела до втрат серед російських військ, які потрапили під обстріл української артилерії.

Зараз перед Україною стоять нові виклики

Втрата Вугледара підкреслила перевагу Росії у живій силі, через чотири місяці після введення мобілізації в Україні. Як зазначив український блогер Станіслав Буніатов у Telegram:

"Треба бути ідіотом, щоб дозволити нашим хлопцям потрапити в оточення, але хтось це зробив".

Він також заявив, що українські солдати відступали невеликими групами, під вогнем російських безпілотників, а поранені були залишені на полі бою.

Ця поразка болісно відчувається у Києві, особливо після того, як Зеленський не зміг отримати значних поступок на переговорах у США, зокрема щодо гарантій безпеки та дозволу використовувати західну зброю для атак на території Росії.

Лише тиждень тому Зеленський заявляв, що "ми ближче до миру, ніж думаємо", однак втрата Вугледара свідчить, що боротьба за стримування російського наступу продовжиться.

Битва за Вугледар: важливі новини

Напередодні в ЗСУ офіційно підтвердили вихід українських військ з Вугледару. Це сталося після кілька тижнів запеклих боїв, під час яких росіянам вдалося значно просунутися на флангах і створити загрозу для оточення міста.

На думку журналістів The New York Times, втрата Вугледару загрожує Україні, оскільки ускладнює можливості для Києва в оборонні південної частини Донецької області. Крім того, після захоплення Вугледару, вважають журналісти, Росія отримала новий вектор для наступу на Покровськ.

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