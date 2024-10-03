Ворожі штурмові загони добре навчені і добре оснащені, і рухаються меншими групами, що зводить до мінімуму виявлення і ускладнює вогонь у відповідь.

Російські війська внаслідок поліпшення тактики і переважаючої вогневої потужності останніми місяцями захоплюють територію в Донецькій області "зі швидкістю і агресією, небаченими з моменту повномасштабного вторгнення у 2022 році", пише The Washington Post.

Нова тактика росіян - деталі

Як пише WP, торік бій здебільшого визначався артилерійськими дуелями і так званими "м'ясними атаками" великих груп погано навчених російських мобілізованих солдатів. Але тепер українські бійці повідомляють, що ворожі штурмові загони часто добре навчені та добре оснащені, і рухаються меншими групами. На деяких ділянках фронту кілька місяців тому російські війська штурмували оборону групами по 10-20 солдатів, а тепер використовують групи всього з чотирьох осіб:

"Така практика допомагає російським військам уникати спостереження, а їхнє розосередження ускладнює націлювання на них за допомогою безпілотників і артилерії".

Українці також використовували цю тактику минулої осені. Але тепер, за словами солдатів, ключовою відмінністю є те, що Росія об'єднала цю концепцію зі своїми перевагами в боєприпасах і терпимістю до втрат. Нове комунікаційне обладнання також допомогло російським командирам краще організовувати напади, кажуть солдати, і підвищило ефективність атак безпілотників.

При цьому, хоча втрати ворога приголомшують, українські солдати кажуть, що росіяни мають достатньо чисельності, щоб підтримувати тиск.

"Вони не щадять людей... А в останньому місці, де ми працювали, є перехрестя, повністю всіяне тілами, і вони продовжують прибувати, тому що в них є наказ", - каже один із бійців, молодший лейтенант Віталій. - "Їх уже маса. Все чорне від трупів".

Як зазначив аналітик Black Bird Group Пасі Паройнен, у південній частині Донеччини росіяни в серпні та вересні захопили близько 318 квадратних миль, близько 268 з яких було захоплено вздовж фронту між Бахмутом і Вугледаром. При цьому найбільші втрати території відбулися з середини серпня до середини вересня, сказав Паройнен, збігшись з українським вторгненням у Курську область Росії.

При цьому, як зазначає Роб Лі, старший науковий співробітник Інституту досліджень зовнішньої політики, найважливішим аспектом боротьби на цій ділянці донецького фронту може бути радше втрата військ, ніж території:

"І Москва, і Київ зазнали важких втрат, і переможцем може стати та сторона, яка зможе протриматися довше".

Україна втратила Вугледар

1 жовтня український проєкт DeepState заявив, що Вугледар окуповано. Аналітики опублікували кадри, на яких можна побачити російські прапори в різних куточках українського міста. Сьогодні DeepState повідомив, що Україна повністю втратила контроль над Волноваським районом Донецької області.

Водночас, на думку аналітиків Інституту вивчення війни, окупація Вугледара навряд чи кардинально змінить хід наступальних операцій, оскільки місто не є особливо важливим логістичним вузлом.

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