Зокрема, експерти МАГАТЕ хочуть перевірити дахи 3-го і 4-го реакторів, а також до частин турбінних залів і деяких частин системи охолодження станції.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) запросило в отриманні додаткового доступу для перевірки об'єктів Запорізької атомної електростанції. Про це йдеться у пресрелізі на сайті МАГАТЕ.

Зокрема, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що експерти агентства в останні дні і тижні проінспектували окремі частини АЕС, у тому числі, деякі ділянки периметра великого ставка-охолоджувача, і здійснювали піший огляд території АЕС. Під час цих заходів жодних візуальних ознак мінування або наявності вибухівки вони не помітили.

Водночас, експерти МАГАТЕ звернулись із запитом для отримання додаткового доступу на АЕС, бо це необхідно, аби підтвердити відсутність мін або вибухівки на території. Вони вважають, що важливе значення має отримання доступу до дахів 3-го і 4-го реакторів, а також до частин турбінних залів і деяких частин системи охолодження станції.

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Гроссі наголосив на важливості перевірки командою МАГАТЕ усіх частин ЗАЕС для контролю повного дотримання п'яти базових принципів із захисту найбільшої атомної станції в Європі в умовах війни.

ЗАЕС - ситуація на станції

Ситуація з безпекою на ЗАЕС загострилася з просуванням української армії в ході контрнаступу на Запорізькому напрямку. На думку глави ГУР Кирила Буданова, провокація ядерної катастрофи може стати крайнім "аргументом" і кроком відчаю росіян перед деокупацією Запорізької області.

Напередодні у ЗСУ офіційно попередили про можливі провокації на ЗАЕС найближчим часом. Повідомлялося, що на зовнішній покрівлі третього і четвертого енергоблоків ЗАЕС були розміщені сторонні предмети, схожі на вибухові пристрої.

На думку військового аналітика Sky професора Майкла Кларка, вибухівка, закладена на зовнішній покрівлі енергоблоків Запорізької АЕС, може бути там для імітації українського обстрілу. Разом з тим, експерти-ядерники сумніваються, що пристрої можуть спричинити велику катастрофу через їхній розмір та розташування.

Водночас інспектори МАГАТЕ заявили, що вони "не побачили жодних доказів наявності протипіхотних мін, встановлених на території станції, які могли б поставити під загрозу безпеку реактора".

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