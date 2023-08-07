В ЛДПР заявили, що атаки на російську судна в українських територіальних водах нібито були терактами.

Атаки морських дронів СБУ на російські судна в Чорному морі спровокували непідробну істерику в окупантів.

В ефірі однієї з пропагандистських програм очільник ЛДПР Леонід Слуцький заявив, що голову Служби безпеки України Василя Малюка необхідно визнати "терористом" після атаки на танкер, що транспортував паливо для російських окупантів.

"Командувача ЗСУ та Малюка, який взяв відповідальність за танкер, треба оголосити терористами, а Україну - терористичним режимом. І жодного іншого підходу бути не може. Це стає очевиднішим з кожним новим тижнем", - сказав Слуцький.

Атака на російський танкер

Нагадаємо, що в ніч проти 5 серпня в Керченській протоці було атаковано російський танкер "Сіг". Це судно перебуває під санкціями. Екіпаж повідомляв, що танкер не може пересуватися самостійно, а машинне відділення затопило.

Джерела УНІАН повідомили, що до нічної атаки причетна Служба безпеки України. Зазначається, що цей танкер перевозив паливо для російських окупантів.

РосЗМІ повідомляли, що під час атаки дрона на борту судна перебували 11 людей. Більшість отримали садна, проте всі, окрім однієї жінки, від медичної допомоги відмовилися. У судні утворилася двометрова пробоїна.

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