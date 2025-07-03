Цей персонаж очолив Луганськ відразу після його окупації росіянами і взагалі був ідеологом так званої "ЛНР".

У тимчасово окупованому Луганську Служба безпеки України (СБУ) ліквідувала Маноліса Пілавова, ексголову окупаційної адміністрації міста.

Як повідомили УНІАН джерела в СБУ, Пілавов, який очолював окупаційну адміністрацію міста у 2014-2023 роках, загинув у результаті підриву вибухівки.

"Пілавов був одним з ідеологів так званої "Луганської народної республіки" ("ЛНР"), соратником гауляйтера Плотницького, особисто брав участь в поваленні державного ладу", - зауважив співрозмовник агентства.

З 2015 року так званий "голова адміністрації Луганська" перебував у розшуку за ст. 109 Кримінального кодексу ("дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу, захоплення державної влади"), а з 2022 року - перебував під українськими санкціями.

Ситуація в окупованому Луганську

Раніше російські засоби масової інформації повідомили, що в окупованому Луганську сьогодні, 3 липня, вибухнула машина. Йшлося про загиблих та постраждалих. За даними російських ЗМІ, один із загиблих - Маноліс Пілавов, якого призначили "мером" міста після окупації Луганська російською армією.

Водночас у місцевих пабліках повідомлялося, що вибух пролунав біля краєзнавчого музею на вулиці Тараса Шевченка, де мали відкривати виставку. За деякими даними, вибухнула машина, в якій перебував Пілавов. Йшлося про те, що він, попередньо, загинув, а ще троє людей зазнали поранень.

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