Наголошується, що мародерство росіян супроводжується численними випадками злочинів проти мирного населення України: вбивств, катувань та зґвалтувань.

Армія окупанта фактично легалізує мародерство, давши своїм військовослужбовцям, які напали на Україну, вказівку перейти на "самозабезпечення".

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Головного управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook.

"Армія окупанта легалізує мародерство. У зв'язку з невдалою спробою провести блискучий наступ, окупанти вимушені змінити тактику. Через значні логістичні проблеми та розтягнутість комунікацій, вони нездатні належним чином забезпечити свої підрозділи пальним, харчами, технікою, набоями та провести ротацію", - констатували у розвідці.

Так, мовиться у дописі, тепер основне завдання окупантів - закріпитися на наявних позиціях, прикриваючись місцевим населенням.

"При цьому, підрозділи путінських військ на невизначений час залишаються відрізаними від постачання і отримали вказівку перейти на "самозабезпечення" до наступних розпоряджень. Тобто, відбирати все необхідне у місцевого населення та грабувати склади, магазини, аптеки", - наголосили у розвідці.

Тож кадри мародерства, які останніми днями облетіли весь світ, - не поодинокі випадки, додали у ГУР.

"До того ж вони супроводжуються численними випадками важких злочинів проти мирного населення: вбивства, катування, зґвалтування. В тому числі - неповнолітніх. Це цілеспрямована політика терору держави-окупанта, що заохочується її вищим керівництвом", - наголосили у розвідці.

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