РФ накопичувала балістику для масованого удару: Романенко назвав головну ціль

Росіяни намагаються максимально вивести з ладу українську енергетичну інфраструктуру ще до початку опалювального сезону.

Російські загарбники накопичували балістичні ракети для здійснення масованої атаки. Окупанти намагаються максимально вивести з ладу енергетичну інфраструктуру ще до початку опалювального сезону. Про це в коментарі УНІАН сказав авіаційний експерт Валерій Романенко, провідний науковий співробітник Державного музею авіації.

Зокрема, авіаексперт розповів, чому минулої ночі росіяни здійснили настільки масштабну повітряну атаку із запуском 39 балістичних ракет із різних напрямків.

"По-перше, було накопичення", - зазначив Романенко.

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По-друге, за його припущенням, зараз можуть опрацьовуватися певні домовленості про енергетичне перемир’я, тому росіяни намагаються максимально вивести з ладу українську енергетичну інфраструктуру ще до початку опалювального сезону, аби "створити враження, що все пропало".

Яка мета російських загарбників у тероризуванні України впродовж цілої ночі

Також авіаексперт пояснив, навіщо росіяни розтягують повітряні атаки у часі, а не запускають усі накопичені засоби одразу.

"Росіяни прагнуть, аби у нас виникла дезорганізація загалом у господарстві міста, на підприємствах, тому що люди були змушені всю ніч провести у бомбосховищах", - сказав Романенко.

Зокрема, такі атаки також спрямовані на виведення з ладу підприємств.

Навіщо росіянам нарощувати кількість пускових установок "Бастіон" біля кордону з Україною

Авіаексперт відповів на запитання, чи відповідає дійсності інформація про те, що російські окупанти намагаються накопичувати у Брянській і Курській областях пускові установки "Бастіон" для майбутніх ударів по Києву.

За словами Романенка, такі пускові установки були задіяні лише в окупованому Криму. Також вони були на Балтиці.

"У росіян величезні запаси ракет "Онікс". У ГУР повідомляли про запас до 600 ракет. Тому росіяни хочуть задіяти ці запаси протикорабельних ракет", - зазначив Романенко.

Він додав, що ці ракети мають невисоку точність, якщо їх застосовувати по наземних цілях.

Водночас із пускових установок "Бастіон" можна запускати й ракети "Циркон".

Україна знову не отримала розвіддані про пуски російської балістики

Крім того, авіаексперт відповів на запитання, наскільки Україна залежить від іноземних партнерів в отриманні розвідувальних даних для виявлення російської балістики і чи можемо ми самостійно відстежувати російські пуски власними засобами.

"Ні, ми не можемо. Для цього треба мати не просто супутник, а супутникове угруповання, яке у будь-який час здатне відстежувати 1 тис. 200 км уздовж лінії фронту на глибину до 300 км. І не просто відстежувати, а дуже ретельно моніторити окремі райони, тому що нам дають інформацію про пуски, але, на жаль, за повідомленнями наших офіційних джерел, нам жодного разу не давали точних координат пускових установок", - наголосив Романенко.

Таким чином, він пояснив, що весь цей час існували серйозні обмеження в отриманні розвідувальної інформації.

"Трамп учора сказав, що вони надають інформацію, але другий чи третій раз поспіль не отримати інформацію - це вже розходження між словами і справами та реальним станом речей", - додав Романенко.

Масована атака на Україну

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 14 жовтня російські окупанти завдали масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням 128 ударних БпЛА та 39 ракет різних типів, що заходять на ціль по балістичній траєкторії.

Основним напрямком російської атаки став Київ. Однак, загроза також виникла для Житомира, Білої Церкви та Полтави. Вибухи лунали й у Харкові та Дніпрі.

У Києві основною мішенню російського удару балістикою по Києву була енергетика, а саме ТЕЦ-4. Міжнародні партнери знову завчасно не надали даних про атаку.

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