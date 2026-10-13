Основною мішенню удару балістикою був один із ключових енергообʼєктів Києва, - Зеленський

За даними нашої розвідки, росіяни готують нові пуски балістики.

Основною мішенню російського удару балістикою по Києву була енергетика, а саме ТЕЦ-4. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Російський удар балістикою по Києву. Знову без попередження від партнерів. Основна мішень - енергетика, а саме ТЕЦ-4. На жаль, є влучання. Також пошкоджений житловий будинок, зараз рятувальники гасять пожежу. Ці ракети були виявлені нашою системою вже фактично на підльоті до Києва. ТЕЦ-4 - один з основних енергообʼєктів Києва", - написав він.

За даними нашої розвідки, росіяни готують нові пуски балістики.

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"Факти демонструють, що росіяни не вважають необхідним дотримуватись того, про що сказав президент Америки. Україна підтримала припинення енергетичного вогню. Росія робить мішенню чергову електростанцію і життя наших людей. І це точно не справедливо, коли й енергетику вони знищують, і навіть попереджень про запуски балістики Україна не отримує. Важливо, щоб світ про це не мовчав. І важливо, щоб Америка реально бачила, що відбувається і хто винен у тому, що війна продовжується", - додав Зеленський.

"Енергетичне перемир’я" Трампа

Раніше провідомлялось, що у вівторок, 13 жовтня, Росія вперше не завдавала ударів по українських енергетичних об’єктах після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про "енергетичне перемир’я".

Раніше у Кремлі заявили, що контакти щодо "енергетичного перемир’я" між Росією та Україною тривають.

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