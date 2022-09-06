Вночі ворог обстріляв Миколаївщину, влучив у склад із зерном фермерського господарства.
Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
"Вночі, 6 вересня, близько 01:00 були обстріли околиці с. Явкіно Баштанської громади. Влучили в склад з зерном фермерського господарства. Внаслідок чого виникла пожежа. Постраждалих немає, по пошкодженням інформація уточнюється", - повідомив він.
Кім також наголосив, що тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Інформація щодо пошкоджень та постраждалих уточнюється.
Як повідомляв УНІАН, 5 вересня ввечері в небі над Миколаївською областю українська протиповітряна оборона збила дві ворожі авіаційні ракети.