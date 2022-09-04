Серед поранених троє дітей.

На Миколаївщині внаслідок ворожих дій за добу поранення отримали 7 людей, є загибла дитина.

Про це у Telegram повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.

"Лише за вчора, на Миколаївщині внаслідок ворожих дій поранення отримали 7 людей. Серед постраждалих 3 дітей - усі з осколковими пораненнями… Нажаль, є і загиблі - 8-річна дитина", - написала вона. Відео дня

Замазєєва додала, що усі постраждалі доставлені у медичні заклади і отримують необхідну допомогу.

Загалом, за її даними, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях знаходяться 579 громадян, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину.

Замазєєва зазначила, що сьогодні вночі під масований ракетний удар потрапило місто Миколаїв. В результаті влучання ракет суттєво пошкоджені будівлі трьох лікувальних установ, двох навчальних закладів, музеє та житлові будинки.

Під удари потрапили населені пункти Миколаївського, Вознесенського та Баштанського району. Атаковані населені пункти Первомайської, Інгульської та Березнегуватської громад. Також, ракетного удару зазнали міста Вознесенськ та Очаків. Зафіксовані пошкодженння житлових будинків та господарських будівель. В результаті обстрілів трапилися пожежі.

Війна в Україні: актуальні дані

Росіяни зосередилися на спробі захопити Донбас. Напередодні Путін встановив нову дату окупації регіону – 15 вересня. Хоч експерти з Інституту вивчення війни сумніваються, що армії РФ це вдасться, враховуючи застопорення у її просуванні.

Зараз ворог веде наступ на Бахмутському та Авдіївському напрямках, росіяни намагаються покращити логістику забезпечення своїх військ.

На півдні противник вів обстріли уздовж всієї лінії фронту.

Силам оборони вдалося успішно відбити атаки ворога в районах населених пунктів Богородичне, Пасіка, Долина, Бахмут, Покровське, Бахмутське, Піски, Первомайське.

Водночас українські війська намагаються не допустити розгортання нових сил ворога у Запорізькій області, ведучи локальні атаки, констатували в Інституті вивчення війни.

Наразі контрнаступ ЗСУ, оголошений 29 серпня, зосереджений на знищенні логістичних шляхів постачання угрупування окупантів на півдні.

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