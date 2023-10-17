Раніше на списання дрону йшло до півтора року, а тепер обіцяють – до трьох тижнів.

Міністер оборони України Рустем Умєров підписав наказ, який дозволяється списувати втрачене у бою військове майно за спрощеною процедурою – за два тижні замість шести місяців. Про це повідомляє Міноборони у Telregram.

В повідомленні сказано, що тепер втрачене в ході бойових дій військове майно можна списувати за спрощеною процедурою. "Міністерство оборони України усунуло зайві бюрократичні процедури. Тепер не потрібно проводити окреме розслідування по кожній одиниці та отримувати погодження від вищого керівництва", - зазначають в міністерстві.

Зокрема, раніше на списання дрона йшло від одного місяця до півроку і потрібно було зібрати до 40 документів. В Міноборони повідомляють, що ухвалені зміни скоротять процедуру до 2-3 тижнів. Також зазначається, що техніку вартістю до 1,5 мільйонів гривень зможуть списувати командири рот, батальйонів чи бригад.

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Відповідно до наказу командири можуть: списувати втрачені внаслідок бойових дій БПЛА вартістю до 1,5 млн грн без отримання погоджень від командування повітряних сил, сил логістики та Міноборони; без проведення розслідування списувати за спрощеною процедурою дрони-камікадзе та інші безпілотники, перероблені для виконання завдань з ураження цілей. При цьому зазначається, що раніше для розслідування по списанню БПЛА необхідно було зібрати 16-18 документів, а тепер потрібно буде два акти.

Також командири зможуть, зокрема, списувати засоби ураження, витрачені у ході бойових дій, або на практичних стрільбах на підставі акта про списання, затвердженого командиром окремої роти, батальйону, бригади.

Заступниця Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко зазначає, що все робиться для того, щоб не змушувати воїнів займатись стосами паперів.

В Міноборони зазначають, що завдяки спрощенню процедури та скороченню строків списання, командири оперативніше отримуватимуть інформацію про потребу у військовій техніці.

Реформи в Міноборони - деталі

Заступник міністра оборони України Наталія Калмикова зазначала, що цифрова команда міністерства працює над можливістю обміну даними між реєстрами, що має спростити проходження процедур в Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки . Навіть якщо людини немає в реєстрі військовозобов'язаних, то її "цифровий слід" є в інших українських реєстрах, і держава за потреби її відслідкує, тому мобілізації уникнути не вдасться.

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